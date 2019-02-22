鄰居貓每天來等門「想找狗出來玩」　屋主嘆：牠過世1年了

▲鄰居貓小灰經常跑來庭院等門。（圖／翻攝自The Dodo）



寵物小組／綜合報導

動物之間也有不變的友誼！國外一隻虎斑貓小灰和鄰居家的美國愛斯基摩犬葛瑞絲一起玩耍，時常在庭一起曬太陽、打鬧嬉戲，狗狗甚至會將最愛的水果留給小灰。遺憾的是，葛瑞絲因病過世，什麼都不知情的小灰仍然像往常到庭院等門，持續將近1年的時間從未間斷。

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▲美國愛斯基摩犬葛瑞絲是隻喜歡交朋友的熱情女生。（圖／翻攝自The Dodo）

飼主Brennaman表示，葛瑞絲是一隻母愛強大的狗狗，個性友善會保護弱小，平常喜歡跟庭院裡的小動物交朋友，像是松鼠、貓頭鷹和野兔。大約在2年前，小灰出現在庭院，立馬樂情上前招呼，本性貪吃的葛瑞絲甚至願意一起分享自己的小番茄，2個小傢伙很快就成為閨密，小灰經常跑來家裡找牠一起玩。

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▲▼葛瑞絲把最愛的水果拿去跟小灰分享。（圖／翻攝自The Dodo）

12歲的葛瑞絲在2017年10月底被確診為惡性淋巴癌，短短1個月便離世。從此之後，失去好朋友的小恢仍經常跑來等門，「牠一來牠會先坐在我們的落地窗觀看一陣子，接著走到各個角落巡視一圈，最後才放棄地躺下來曬太陽，每次來都會待上至少20分鐘，有時候更久」，彷彿還在期待著哪天可以跟葛瑞絲一起出去玩。

▲小灰和葛瑞絲以後一定會再見面的。（圖／翻攝自The Dodo）



Brennaman看到小灰癡癡等門的模樣感到心疼，卻也欣慰的說，「我們也感到很安慰，葛瑞絲不但永遠活在我們心中，牠的貓咪朋友也沒有忘記牠。」心裡相信總有一天，牠們會在彩虹橋再度相見。

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