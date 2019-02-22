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領養4年米克斯竟是「法老王獵犬」　她笑：真的是驚喜包耶！

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領養4年米克斯竟是法老王獵犬！（圖／有點毛毛的／臉書粉專「摳逆吉哇」提供）

▲米克斯「摳摳」的臉蛋神似法老王獵犬。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「摳逆吉哇」提供）

寵物小組／綜合報導

米克斯泛指混血雜種的貓犬，也就是非純種的貓犬，牠們擁有各種不同的品種，來自不同的地方，若套用到人類世界，其實就是受大眾歡迎的混血寶寶。飼主王瀚琦日前在好奇心的作祟下，搜尋了「法老王獵犬」，沒想到卻發現和家中的毛寶貝「摳摳」長相神似，讓她忍不住笑說，「米克斯真的是驚喜包耶！」

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馬麻王瀚琦日前在寵物社團「有點毛毛的」PO出2張照片並說道，「養了4年終於解開了摳摳的身世之謎！」透過畫面中可見，如果將米克斯「摳摳」上半身的照片，和法老王獵犬的照片擺在一起，會發現牠們倆不論毛色、臉型、耳朵、鼻孔，甚至是眼珠子，相似度都非常高，只是如果看到摳摳的全身......那就不好說了！

▲特別企劃／「可愛幼幼裡一張老老的臉」　汪被領養變帥氣美女。（圖／有點毛毛的／飼主王瀚琦提供）

▲摳摳趴下時看起來很修長。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「摳逆吉哇」提供）

▲特別企劃／「可愛幼幼裡一張老老的臉」　汪被領養變帥氣美女。（圖／有點毛毛的／飼主王瀚琦提供）

▲一站起來看起來很壯，但牠其實是位正值青春期的少女。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「摳逆吉哇」提供）

比對一下全身的照片，法老王獵犬身材高挑且四肢纖細，腿部更是明顯看得出肌肉；對比之下，摳摳的身形雖然壯碩，不過四肢卻沒有法老王獵犬來得高挑，身上也沒什麼肌肉，若是呈側躺姿勢時，肚皮還會微微凸起，先前甚至被網友認真的問說，「什麼時候要卸貨？」

米克斯「摳摳」的身體裡不確定是否真的有法老王獵犬的基因，不過若是只看上半身的話，相似度是非常高的，就連馬麻也忍不住虧自己的愛犬說，「摳摳怎麼這麼胖啊！」貼文一出迅速湧入大批網友討論，許多人都留言表示，「還以為是減肥前、減肥後」、「原來是阿努比斯啊」、「人家扣扣阿嬤養的啊」、「埃及來到台灣總是要有點進化的」、「超級無敵像的！！除了身材」。

▲身體吹氣球！小萌汪變「25公斤米腸」　媽笑：歲月是把殺豬刀 。（圖／有點毛毛的／網友王瀚琦提供）

▲摳摳原本是隻在收容所倒數12夜的狗，還好在2年前幸運的遇到馬麻。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「摳逆吉哇」提供）

▲身體吹氣球！小萌汪變「25公斤米腸」　媽笑：歲月是把殺豬刀 。（圖／有點毛毛的／網友王瀚琦提供）

▲摳摳擁有引以為傲豐餘身材。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「摳逆吉哇」提供）

還有人開玩笑的說，「肥版的法老王獵犬」、「是同款法老王獵犬的加值增量版啊！超划算」、「偶棉摳摳富貴氣完勝」、「摳摳是壞掉的獵犬XDD」、「差在瓜子臉」。值得一提的是，過去王瀚琦在遛狗時，遇到路人嫌愛犬「摳摳」很大隻又不好看，氣得她直接回嗆「心醜的人看什麼都醜。」網友們看了大讚，「罵得好！」、「這回覆超霸氣！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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電視上顯胖！帥汪→健美跳跳馬。（圖／臉書粉專摳逆吉哇提供）

▲生活中與電視上的摳摳。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「摳逆吉哇」提供）

更多精采影音：

關鍵字： 摳摳米克斯法老王獵犬領養認養王瀚琦

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