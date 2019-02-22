歹徒剋星！3歐告「保鑣」擺陣護媽領錢　黑臉警戒：想進去先交罐

▲歐告保鑣出動護媽咪領錢。（圖／粉絲專頁「OA的日常」授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

出門在外帶上歐告保鑣保證安全！高雄黑三寶OA、Ona、OD這天散完步後，陪著飼主們一起去銀行。金錢事關肉肉多寡，因此汪汪們立刻擔起護衛的責任，堵在門口不給人隨意靠近，歐告們專業的模樣，讓媽咪看了也笑說，「你們這樣後面歹徒壓力會很大！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲三寶們喜歡在草地上奔馳玩耍。

從照片中可以看到，飼主正在最裡面的ATM領錢，不過要是有歹徒想靠近搶錢可不容易，因為一旁有歐告保鑣們正在護衛當中，汪汪們擺出英勇陣型，黑臉警戒讓主人超安心！媽咪接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，每天深夜工作結束後，會帶著狗狗們出外散步，一方面晚上人狗比較少，也不會讓「保鑣們」嚇到路人。

▲汪汪保鑣們出動！

事實上，歐告們都曾在街上流浪，遇上把拔馬麻後才有一個溫暖的家。OA一路陪著飼主們走過人生許多階段，甚至還和妹妹Ona一起當婚禮上的小花童，見證爸爸媽媽的愛情！汪汪們為了報答養育恩情，除了在晚上當保鑣以外，也會在「竹蓮臭豆腐」擔任店狗幫忙招呼客人，十分地乖巧。對於飼主來說，三寶們就是家人，也是一掃工作疲憊的開心果！

▲OA和把拔馬麻一起拍婚紗。

▲大哥OA值勤中～

歐告保鑣照片上傳至臉書社團「米克斯傳奇」後，立刻引來不少網友逗趣留言，「護主有功，罐罐賞賜！」、「黑得發亮可愛」、「夠兇！！」、「最萌保鑣」、「完全不敢進去隔壁台」、「壓力真大啊...」、「汪：領出的錢買罐罐～」、「三位保鑣護鈔」、「黑衣部隊」、「想領錢請先繳納罐罐」、「這是黑社會吧！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）