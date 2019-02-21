愛貓報恩送「新鮮壁虎」　奴才怕牠傷心放嘴邊：嗯嘛好吃

▲愛貓送上壁虎答謝，爸爸怕牠傷心假裝吃掉。（圖／網友牛十三授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

把拔謝謝您養我長大！新北中和網友牛十三，日前分享了家中已當小天使的愛貓「小鬼」的故事，某天晚上，小鬼突然「端正」地坐在把拔面前，一臉得意地凝視著他，沒想到爸爸一伸手，竟摸到一隻冰冰軟軟的死亡壁虎，才發現原來這就是所謂「貓的報恩」，因為怕愛貓傷心，飼主甚至假裝放嘴邊開心吃掉。

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這天爸爸躺在床上睡覺，突然覺得有東西在看他，眼睛睜開才發現是小鬼端正地坐在他面前，還用一臉「不知道在厲害什麼」的模樣凝視著主人，把拔關心牠是不是肚子餓了，但喵喵沒有任何反應，直到近視700度的爸爸看見小鬼腳前一坨黑色物體後，伸手摸了一下，冰冰軟軟的觸感一度讓他以為是貓便便，於是聞了聞拿近一看，才發現原來是隻死掉的壁虎。

▲喵：小虎是我的一點心意，希望你們會喜歡。

把拔嚇得尖叫了一聲，壁虎也不小心掉到床上，這時他才突然想起貓報恩的故事，瞄了小鬼一眼，喵喵依然端正地坐著，頭微微仰起彷彿說著，「鏟屎的，這是朕賜給你的，你就吃了吧！」於是爸爸摸了摸牠的頭並說聲謝謝，小鬼這才轉身跳下床離去，正當把拔想趁機用衛生紙起包起來丟掉時，小鬼突然轉頭盯著狂看，沒想到害怕主子傷心的爸爸，竟配合演出拿起壁虎放到嘴邊說著，「嗯嘛嗯嘛，好吃！真棒！嗯嘛！」喵皇才放心緩緩走去牠的窩。

▲雖然小鬼已經去當小天使了，但牠永遠都在爸媽心中。

「在大學時，我在高雄讀書，自己租了個小套房，因為太無聊，就傻傻的去寵物店，只有牠向我走過來，就把這孩子帶回家了。」每次只要爸媽吵架了，小鬼就會默默跑到雙方中間坐著，甚至凶狠地瞪著把拔，就像是要他乖乖認錯一樣，一旦爸媽吵得更兇，小鬼就會視情況的嚴重性，決定咬爸爸的力度多大來懲罰他，讓把拔無奈喊道，「明明是我的貓...」。

▲小鬼：臭老爸！不准欺負馬麻喔！

飼主將故事PO出後也表示，愛貓在幾年前被召回母星了，網友紛紛感動笑道，「說好的搞笑恐怖呢，怎麼是一大顆洋蔥」、「牠只是去了另一個星球看守你」、「挺好笑...但嗚嗚嗚嗚嗚...」、「嗯嘛嗯嘛演給牠看也太好笑」、「如果送的是老鼠就尷尬了」、「我家的送我德國蟑螂...」、「好美的故事！」、「從版主平淡的文字中卻感受到了滿滿的愛」。

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