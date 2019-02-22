奴才「洋蔥式掀被」喵公主秒縮成球　2千網暴動：別吵醒牠！

▲找了許久，原來喵星人窩在棉被裡頭～（圖／翻攝自抖音APP用戶「10148031」）

寵物小組／綜合報導

天冷時若是能窩在被窩裡好好補眠，那可是件多幸福事啊！抖音APP用戶「10148031」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有名奴才這天哪都找不到愛貓，沒想到掀開棉被後，發現喵星人早已「洋蔥式蓋被」窩在裏頭，最後調皮的飼主還一層一層掀開棉被，讓貓咪冷到瞬間縮成一顆球，模樣逗趣又可愛。

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邱姓網友日前在臉書公開社團PO出這段視頻並註解，「跟個孩子一樣，窩著被窩。」畫面中可以看到，當奴才掀開一件棉被後，窩裡頭的主子因為感受到光線，而刺眼的變成瞇瞇眼；只見當奴才又殘忍的將另件棉被掀開，此時，冷支支的貓咪立刻把腳和尾巴縮起來，超可愛的反應看了超療癒。

▲主子蓋了2層棉被，感覺超溫暖！（圖／翻攝自抖音APP用戶「10148031」）



▲喵：喂～不要掀開啦～！（圖／翻攝自抖音APP用戶「10148031」）



這段影片PO出不到一天的時間，就累積2千多個按讚數，更被38人紛紛轉貼到各個寵物社團，許多人看完都激動的留言說，「會冷不要掀開被被啦（眼冒愛心）」、「根本就是小寶寶阿」、「真的會ㄍㄩ」、「好捨不得吵醒牠啊！」、「透早起床看到這～羨慕」、「尬嘛打開！人家好冷啦！」、「別吵醒牠」、「突然覺得貓貓好幸福啊」。

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