被姐反鎖門外！她召喚隊友音控開門　「神操作」讓百萬人跪了

▲1人1貓靠著音控和比手畫腳成功合作開門。(圖/翻攝自推特@gabbytropea)

寵物小組/綜合報導

別人家的貓咪總是不讓人失望!國外有名女飼主日前分享一段受困影片,這天她被天兵姐反鎖在門外,不得其門而入的她繞到陽台,卻發現玻璃門也被木棍頂住打不開。這時「神隊友」跑來支援,聽從飼主的指揮,將木棍移除,超強的音控合作讓百萬名網友看完全跪了!

▲波比原本是隻病懨懨的流浪貓,被撿回家後蛻變成漂亮虎斑。



女飼主蓋比日前在推特上分享影片並透露,某天她回家時發現自己意外被姐姐鎖在屋外,原本想繞去陽台打開窗戶,沒想謹慎的姐姐用木棍頂住玻璃門,讓人無法從外面打開。就在她無計可施時,愛貓波可出現了!蓋比也只好死馬當活馬醫,一邊呼喚貓咪的名字,一邊指著木棍大喊,「把它移開」。神奇的是,波可真的看懂指示將木棍移開,經過幾分鐘的奮鬥順利讓蓋比進屋,這讓蓋比感到神奇又驚訝,「實在太太不可思議!」

▲蓋比和愛貓波比。

蓋比表示,波可原本是隻流浪貓,被發現時躺在路邊的長椅下病懨懨,救援回來才恢復健康,變成漂亮愛撒嬌的虎斑貓,只是沒想到,牠竟然能理解人話。這段影片分享到網路上短短4天已經累積將近600萬的觀看次數,許多網友看完紛紛驚呼,「聰明的貓絕對都是別人家的」、「這操作...請收下我的膝蓋」、「好有靈性的孩子」、「太神了!怎麼知道要把木棍移開啦」。

My sister accidentally locked me out of the house so I went to check if the back door was unlocked and this happened pic.twitter.com/2zkjeyFJk5