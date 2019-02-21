被姐反鎖門外！她召喚隊友音控開門　「神操作」讓百萬人跪了

▲1人1貓靠著音控和比手畫腳成功合作開門。（圖／翻攝自推特＠gabbytropea）

寵物小組／綜合報導

別人家的貓咪總是不讓人失望！國外有名女飼主日前分享一段受困影片，這天她被天兵姐反鎖在門外，不得其門而入的她繞到陽台，卻發現玻璃門也被木棍頂住打不開。這時「神隊友」跑來支援，聽從飼主的指揮，將木棍移除，超強的音控合作讓百萬名網友看完全跪了！

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▲波比原本是隻病懨懨的流浪貓，被撿回家後蛻變成漂亮虎斑。



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女飼主蓋比日前在推特上分享影片並透露，某天她回家時發現自己意外被姐姐鎖在屋外，原本想繞去陽台打開窗戶，沒想謹慎的姐姐用木棍頂住玻璃門，讓人無法從外面打開。就在她無計可施時，愛貓波可出現了！蓋比也只好死馬當活馬醫，一邊呼喚貓咪的名字，一邊指著木棍大喊，「把它移開」。神奇的是，波可真的看懂指示將木棍移開，經過幾分鐘的奮鬥順利讓蓋比進屋，這讓蓋比感到神奇又驚訝，「實在太太不可思議！」

▲蓋比和愛貓波比。

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蓋比表示，波可原本是隻流浪貓，被發現時躺在路邊的長椅下病懨懨，救援回來才恢復健康，變成漂亮愛撒嬌的虎斑貓，只是沒想到，牠竟然能理解人話。這段影片分享到網路上短短4天已經累積將近600萬的觀看次數，許多網友看完紛紛驚呼，「聰明的貓絕對都是別人家的」、「這操作...請收下我的膝蓋」、「好有靈性的孩子」、「太神了！怎麼知道要把木棍移開啦」。