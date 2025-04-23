天使阿金咘咘要當神獸　最愛布偶留給媽、球球給爸：其他捐出去

▲咘咘是一隻漂亮的黃金獵犬。（圖／咘咘媽媽提供）



文／柚子貍

上次提到黃金獵犬咘咘離世溝通時，給我一個很清楚的畫面是，祂要到深山去當神獸守護山林去了，媽媽後來又在粉專留言說，「前兩天家人還在聊不知道咘咘會在哪一座山上，我們可以去那裡住陪祂呢！」儘管留言很短，我卻又再次感受咘咘家人對祂滿滿的愛。

可能我沒有表達清楚，我看到的畫面並不是人間的高山，「該山乃在天界呀！」我趕快補充。雖然這樣家人一時半刻是不能去陪祂了，但能夠知道孩子離開後上了動物天堂，媽媽還是無比欣慰。

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以前上寵物溝通課時，老師就有強調，每一位溝通師擅長的五感都不一樣，我很羨慕那些看得到畫面的同學，可以清楚描繪主人家的布置，我是比較容易出現體感，所以只能去共感毛孩生病或臨終時的不舒服，所以溝通時不是這裡痛，就是那裏難受的，還好現在體感相對比較少了。

但後來慢慢會有畫面出現了，雖然每個畫面都很短，卻常常發揮關鍵作用，包含毛孩在考慮下輩子想去當什麼或彼此有可能在哪裡相遇等等，有好幾次事後接到主人反饋，說孩子回來了，就跟祂溝通時說的一樣，讓我既驚訝同時也跟著主人一起悸動。

▲咘咘生前最喜歡狗狗布偶「金金」。（圖／咘咘媽媽提供）



但我一定要事先聲明，並不是每個離世毛孩都會給畫面或清楚自己的未來，所以家長預約時，最好能抱著平常心，先不要有太大的期望，因為孩子給不給或說不說，甚至於孩子知不知道或能不能決定，都不是我能控制的，溝通師只是電話線而已。

甚至有時即使有畫面，也不是那麼理解毛孩傳來畫面的意思，要跟家長一起猜猜看，就像咘咘在天界高山，為何會是南極仙翁出現，而不是其他神明，我只能讓媽媽去想想看有沒有什麼淵源，但有時catch到的意思卻很豐富，就像咘咘給的祂站在高山山腰上的畫面，之後「神獸」兩字就映入我腦海，讓我可以理解祂要傳達的。

溝通時媽媽有說到，等咘咘7旬功德圓滿後，要把骨灰帶回家安放在花盆裡，她想種上七里香，因為小白花靜靜的開最像咘咘的個性了，問咘咘願意嗎？咘咘說，「本來身體就是裝靈魂用的，現在靈魂出來了，它就空了呀，媽媽剛好可以把花種在裡面，會開出漂亮香香的花給媽媽喔」、「咘咘希望媽媽每次聞到花香，可以想到我溫柔地凝視，可以知道我也在想妳！」。

我也轉達媽媽的想法，告訴祂應該會在過年後改成花葬，一聽到「過年」兩字，就像按到了關鍵字，咘咘突然說，祂要一個大紅包，我做過的離世溝通裡，很少有已當小天使的毛孩要求這麼「實際」的，莫非平常過年時，家裡都會給祂戴上放了摳摳的紅包袋？媽媽說的確有給過祂紅包。

「我希望紅包袋裡放進大家的祝福」，果然靈魂還是比較精神層面、不是要求物質的東西，要的只是家人對祂的祝福而已，就在媽媽答應後，咘咘馬上讓我看到祂脖子上已經掛上紅包袋的滿意表情，就算媽媽還沒付諸行動，光是主人的意念，離世毛孩就可以馬上收到了。

▲咘咘靈前放著牠最愛的玩水球球。（圖／咘咘媽媽提供）

媽媽說是因為咘咘的離開讓她學會了大愛，她開始勇敢去捐血，也希望把咘咘所有東西都捐出去給浪浪，除了咘咘最愛饋的布偶金金，她也想聽聽咘咘的意思。咘咘趕快回應，「金金沒有咘咘溫暖的心跳，但有咘咘的味道啊，像不像抱著小時候的咘咘呢？」、「那媽媽有金金，爸爸呢？我想把球留給爸爸，我要那顆我跟爸爸玩水的球球留給爸爸，其他捐出去可以哦。」。

也許跟媽媽是個很正向的人有關，她想要讓咘咘的離開有正面的意義，媽媽說，「祂的離開讓我們家人之間願意放下彼此的誤會，祂的離開也讓我發願捐血，牠的離開讓我接觸佛法，祂的離開讓我想要多做好事，祂是來渡化我的。」媽媽的心中充滿對咘咘的感恩。

當媽媽寫下這些，咘咘更開心了，「原來咘咘這麼有價值，謝謝媽媽讀懂我生命的意義，是媽媽賦予我意義，幫我的靈魂昇華，把眼淚變成了我光榮的勳章」。

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★柚子貍，寵物溝通&生命教練，酷愛寫作、樂於分享寵物溝通過程觀察的點點滴滴跟體悟。

※ 動物溝通無關於神通、迷信，是一種無聲的對談能力，不是憑經驗分析，而是透過心靈來傳送與接收訊息，與動物交換想法、感覺與心靈圖像；若無法相信，可以當作故事閱讀即可。《ETtoday寵物雲》提醒，若寵物有明顯異狀或身體不適時，飼主應協助就醫；如有行為方面問題，也可諮詢行為訓練師，不宜過度仰賴動物溝通。