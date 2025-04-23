天花板夾層突冒一顆頭凝視　萌貓找「新天地」窘等人抱下來

實習記者陳安榆／採訪報導

新竹縣橘白色的米克斯貓「橘子」超喜歡飛簷走壁，這天牠在家突然發現一片尚未開發過的小天地，於是就開始想方設法地想上去，直到找到一條捷徑後，才順利抵達天花板夾層。搞笑的是上去後的橘子卻找不到下來的方法，只能原地轉圈圈，等主人拿梯子來抱牠，讓家人覺得無奈又好笑。

▲橘子很愛爬上高處，喜歡飛簷走壁。（圖／網友@loveanita2w提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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橘子是被收編回家的貓咪，個性非常黏人愛撒嬌，只要有人回家就會馬上衝來迎接，家中後來又領養了一隻米克斯貓「金桔」，兄弟倆的感情很好。橘子最愛吃「干貝及蝦子」，聞到味道就會開始搜索，除了這兩種食物其他都會分享給弟弟吃。

▲橘子和弟弟金桔的感情很好，都不會吵架。（圖／網友@loveanita2w提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



飼主猜測，橘子是跳上櫃子後再踩著衣架飛上去夾層的，不過總是下不來，需要等人去抱牠。奴才懷疑，家裡沒人時橘子也會跳上去，但不清楚是怎麼下來的，因為床上會出現黑黑的小腳印。無厘頭的一幕發佈在網路上後引來不少網友留言，紛紛表示「檢查電燈」、「要不要給牠一個抹布請牠幫忙擦」、「上面藏私房錢」、「移動式監視器」，引起一票貓奴的共鳴。

▲橘子的個性黏人又親人，是愛撒嬌的天使貓貓。（圖／網友@loveanita2w提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）