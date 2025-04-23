ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

天花板夾層突冒一顆頭凝視　萌貓找「新天地」窘等人抱下來

實習記者陳安榆／採訪報導

新竹縣橘白色的米克斯貓「橘子」超喜歡飛簷走壁，這天牠在家突然發現一片尚未開發過的小天地，於是就開始想方設法地想上去，直到找到一條捷徑後，才順利抵達天花板夾層。搞笑的是上去後的橘子卻找不到下來的方法，只能原地轉圈圈，等主人拿梯子來抱牠，讓家人覺得無奈又好笑。

▲天花板夾層突冒一顆頭凝視　萌貓找「新天地」跳上去下不來。（圖／記者陳安榆攝）

▲橘子很愛爬上高處，喜歡飛簷走壁。（圖／網友@loveanita2w提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

橘子是被收編回家的貓咪，個性非常黏人愛撒嬌，只要有人回家就會馬上衝來迎接，家中後來又領養了一隻米克斯貓「金桔」，兄弟倆的感情很好。橘子最愛吃「干貝及蝦子」，聞到味道就會開始搜索，除了這兩種食物其他都會分享給弟弟吃。

▲天花板夾層突冒一顆頭凝視　萌貓找「新天地」跳上去下不來。（圖／網友@loveanita2w提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲橘子和弟弟金桔的感情很好，都不會吵架。（圖／網友@loveanita2w提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主猜測，橘子是跳上櫃子後再踩著衣架飛上去夾層的，不過總是下不來，需要等人去抱牠。奴才懷疑，家裡沒人時橘子也會跳上去，但不清楚是怎麼下來的，因為床上會出現黑黑的小腳印。無厘頭的一幕發佈在網路上後引來不少網友留言，紛紛表示「檢查電燈」、「要不要給牠一個抹布請牠幫忙擦」、「上面藏私房錢」、「移動式監視器」，引起一票貓奴的共鳴。

▲天花板夾層突冒一顆頭凝視　萌貓找「新天地」跳上去下不來。（圖／網友@loveanita2w提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲橘子的個性黏人又親人，是愛撒嬌的天使貓貓。（圖／網友@loveanita2w提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 米克斯天花板夾層可愛貓咪橘貓

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

模仿男生約會的「極端速度差」秒吃秒睡唯獨上廁所竟要2小時？

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

台灣黑熊遭護管員槍擊傷重離世　林業署8點QA解釋配槍原因

阿橘姐姐對貓弟「過度照顧」　每天幫洗澡牠被舔到眼神死

天使阿金咘咘要當神獸　最愛布偶留給媽、球球給爸：其他捐出去

皮包骨流浪狗沒被愛過　「頭塞人偶手中」想討摸惹心疼

水族館鮣魚「翻肚耍廢」躺池底　遊客誤會死掉官方急解釋

天花板夾層突冒一顆頭凝視　萌貓找「新天地」窘等人抱下來

貓咪「一舔到花粉」就掰掰！醫曝：有幾種花千萬別擺家裡

哈士奇母女被送收容所「沒見到寶寶就慘叫」　手術也堅持不分開

東森寵物新莊毛孩市集＋送養會　領養送2500元「嫁妝大禮包」

被貓當貓玩！英短手握逗貓棒「對爸爸猛揮」　搞笑1動作笑噴千人

天花板夾層突冒一顆頭凝視　萌貓找「新天地」窘等人抱下來

天使阿金咘咘要當神獸　最愛布偶留給媽、球球給爸：其他捐出去

東森寵物新莊毛孩市集＋送養會　領養送2500元「嫁妝大禮包」

台灣黑熊遭護管員槍擊傷重離世　林業署8點QA解釋配槍原因

閩南狼開地圖炮「沒當過兵臭俗辣」逼館長表態　青鳥不挺了

台南惡匪「撞倒警車」逃逸！警方6小時火速逮人

流行歌曲話當年／捧紅王菲的神曲：《容易受傷的女人》

Hyundai發表「新一代油電動力系統」！性能表現更強油耗再降低

AiScReam二創AI影片滿天飛！「露比醬」超洗腦連黃仁勳都變迷因

2025新錶／IWC賽車魂呼應布萊德彼特新片　沛納海防水大躍進

啦啦隊女神Dora突現酒吧　超chill模樣被捕捉…粉絲大讚「好真實」

他挑戰懸崖跳水！算錯距離「重摔岩石上」亡　驚悚影片曝光

韓男偶像出櫃第一人！　23歲主唱告白「很驕傲是LGBTQ的一員」

山下智久「深夜現身陽明山」　打卡曬夜景照：我愛這個地方

寵物動物熱門新聞

黑熊遭槍擊離世　林業署8點QA解釋

橘貓過度顧弟弟　幫舔毛牠眼神死

貼心阿金當天使　最愛玩具留給爸媽

流浪狗沒被愛過　頭塞人偶手中討摸

鮣魚躺池底耍廢　遊客誤會牠已死

萌貓躲天花板夾層　窘等人抱下來

花粉危機四伏！貓奴警戒：這些花千萬別碰

哈士奇母女進收容所　沒見寶寶就慘叫

東森寵物4/26毛孩市集＋送養會

被貓玩了　英短握逗貓棒對爸猛揮

比特犬嗨玩泥水　要洗澡滿臉哀怨

虎斑跑酷剩殘影　讓人放棄當貓奴

3貓死籠內成白骨！飼主：生病沒就醫　網怒：人渣

女滑臉書發現「狗狗守在空屋」　決定帶回家

讀者迴響

熱門新聞

黑熊遭槍擊離世　林業署8點QA解釋

橘貓過度顧弟弟　幫舔毛牠眼神死

貼心阿金當天使　最愛玩具留給爸媽

流浪狗沒被愛過　頭塞人偶手中討摸

鮣魚躺池底耍廢　遊客誤會牠已死

萌貓躲天花板夾層　窘等人抱下來

花粉危機四伏！貓奴警戒：這些花千萬別碰

哈士奇母女進收容所　沒見寶寶就慘叫

東森寵物4/26毛孩市集＋送養會

被貓玩了　英短握逗貓棒對爸猛揮

比特犬嗨玩泥水　要洗澡滿臉哀怨

虎斑跑酷剩殘影　讓人放棄當貓奴

3貓死籠內成白骨！飼主：生病沒就醫　網怒：人渣

女滑臉書發現「狗狗守在空屋」　決定帶回家

全台首創「貓道」　透明觀景窗看萌貓漫步

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面