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東森寵物新莊毛孩市集＋送養會　領養送2500元「嫁妝大禮包」

東森寵物送養會。（圖／東森寵物提供）

▲歡迎大家與送養毛孩互動，給寶貝們一個專屬幸福的機會。（圖／東森寵物提供）

記者李依融／綜合報導

東森寵物新莊旗艦店26日（六）舉辦大型公益認養會，與毛腿腿浪愛幸福協會攜手，邀請民眾一起讓愛延續，此外還有「毛孩市集」，集結人氣手作品牌、寵物專屬商品、獸醫諮詢、動物溝通、專業訓練師面對面諮詢等，讓飼主們與毛孩一起同樂。

東森寵物新莊旗艦店表示，送養會於下午4時開始，歡迎民眾來和送養的毛小孩互動，當天完成認養就送價值2500元「愛心寶寶大禮包」，內容涵蓋寵物日常所需、醫療健康與生活福利，為新手爸媽打造安心上路的起點。

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東森寵物送養會。（圖／東森寵物提供）

「愛心寶寶大禮包」內容包括

東森寵物美容體驗券 $500（APP券）

東森寵物住宿體驗券 $500（APP券）

商品折價券 $100 × 12 張（APP券）

毛孩保健食品「毛骨力」1組（市值$299）

慈愛動物醫院狂犬疫苗注射1劑（市值$300）

東森寵物送養會。（圖／東森寵物提供）

▲現場將提供獸醫免費健康基礎檢查，還有寵物行為諮詢。（圖／東森寵物提供）

本次活動提供免費健康諮詢與基礎檢查，由慈愛動物醫院獸醫師團隊給予飼主專業建議。慈愛醫院詹禾軒獸醫師指出，「定期健康檢查能大幅延緩疾病風險，我們希望讓每一位毛孩都不僅有家，更有健康做後盾。」

此外也邀請「寶貝狗協會」提供毛孩行為諮詢與訓練建議，幫助新手飼主更理解毛孩的語言與需求，無論是新手毛爸媽的教育引導，還是領養後的行為適應階段，訓練師團隊將提供實用指導與溫暖支持。

自2023年起，東森寵物已舉辦超過500場認養活動，幫助逾1000隻流浪毛孩找到新家，未來將持續擴展「定點認養小站」與「快閃認養會」，讓更多人參與改變浪浪的命運。

東森寵物送養會。（圖／東森寵物提供）

【活動資訊總整理】

日期：4月26日（六）

認養會：16:00－21:00

毛孩市集：13:00－21:00

地點：東森寵物雲 新莊旗艦店
（新北市新莊區中正路2號｜捷運頭前庄站步行6分鐘）

【 現場亮點一次滿足】

毛孩認養會

寵物溝通體驗

一對一訓練師行為諮詢

獸醫師健康照護建議

愛心講座｜志工故事＆居家毛孩收納術

精選寵物市集品牌進駐（鮮食、飾品、用品、旅館、似顏繪等）

精選品牌參展，包括Vitakraft 德國專業全寵物食品、Greenies 健綠、Sheba 希寶、飛帕特fampet、Loveabowl 囍碗等眾多精選廠商帶來眾多商品。

關鍵字： 東森寵物東森寵物新莊旗艦店毛腿腿浪愛幸福協會

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