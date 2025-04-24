流浪狗沒被愛過 ！牠「頭靠在麵包店雕像討摸」　惹8百萬人心疼

▲流浪狗跟電動人偶討摸，讓網友好心疼。（圖／翻攝自Tiktok）

圖文／CTWANT

寵物的身心健康需要飼主用心陪伴！近日在塞爾維亞，一名女子在散步時目睹一隻黃色流浪狗孤零零地趴在麵包店門口的雕像前，流浪狗把頭塞進店家外的電動人偶手中，疑似是牠想體驗被摸摸的感覺，女子將這一幕拍成影片放上網，立即引發廣大迴響，甚至幫流浪狗找到了飼主。

從這名女子伏科耶維奇（Vesna Vukojevic）拍攝的畫面可見，她在麵包店前發現一隻孤獨的流浪狗，把頭靠在機械雕像旁，讓雕像移動的手臂「撫摸」。據推測，這隻狗狗疑似因長期流浪非常渴望愛，於是找到了一個自我安慰的替代品。

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▲薩維奇看到狗狗的遭遇，用盡方法把牠帶到家中中途安置。（圖／翻攝自Tiktok）

根據《The Dodo》報導，伏科耶維奇將這段心酸畫上傳到Tiktok，至今已累積超過820萬人觀看，網友看了紛紛鼻酸留言，「他只是想要有人撫摸他」、「這是我看過最悲傷的影片」、「我的天啊」、「牠可能從出生到現在都沒感受過什麼是人類的愛」。

對此，有一名愛護動物的救援者薩維奇（Nina Savić）見到這隻流浪狗的影片後淚流不止，並從特爾斯泰尼克鎮的街頭救出了這隻狗，並將牠帶到超過約321公里外、位於貝爾格勒的家中。

▲霍加跟貓咪相處也很好呢！（圖／翻攝自Tiktok）

薩維奇將狗狗取名為霍加（Hogar），據她表示，霍加一開始有點怕人，但在家人友善的寵愛下，很快打開心房，慢慢知道被疼愛的感覺，「牠很喜歡抱抱，現在最大的『困擾』就是牠會把頭塞進每個人手中討摸」。薩維奇希望能為霍加找到一個屬於自己的新家庭，若最終沒有人領養，她也坦承自己很樂意永遠收養牠。





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