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法鬥Oreo當上日本岐阜縣警犬　訓犬員驚訝：高難度考試一次就過

▲日本首隻法鬥警犬。（圖／翻攝自Instagram／@i.maru31）

▲日本岐阜縣首隻法鬥警犬，聰穎的Oreo在警察犬考試中一次就通過。（圖／翻攝自Instagram@i.maru31）

實習記者陳安榆／綜合報導

日本岐阜縣警局迎來了首隻法國鬥牛犬警犬「Oreo（オレオ）」。訓犬師岩政真理表示，法鬥天生鼻子短，嗅覺通常不如其他品種的狗狗靈敏，基本上不會被列入選拔範圍，沒想到聰明的Oreo卻在高難度考試中一次就合格。

▲日本首隻法鬥警犬。（圖／翻攝自Instagram／@i.maru31）

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▲Oreo在飼主旁一起參加授證儀式。（圖／翻攝自Instagram／@i.maru31）

岩政真理是日本警犬協會認定三級訓練師，她在IG上分享，Oreo是囑託警犬，意思是平時會住在本來的家中，只有接到任務才會需要出勤，在未來的一年內，將會負責協助尋找失蹤者或追蹤嫌犯的足跡。飼主提到，起初完全沒有打算讓Oreo參加選拔，是因為Oreo總是會模仿訓練所裡的狗狗，並展現出超乎想像的天賦，才決定試試看。

▲日本首隻法鬥警犬。（圖／翻攝自Instagram／@i.maru31）

▲披著紅袍的Oreo超級可愛，融化不少網友的心。（圖／翻攝自Instagram／@i.maru31）

中濃警察犬愛犬訓練所提供從紀律和問題行為的糾正、基礎訓練到高級訓練、參加比賽的訓練以及成為警犬的訓練等服務。Oreo體長35公分、體重11公斤，約莫1年前開始正式接受訓練，2024年9月得到日本警察犬協會最高難度的訓練等級PSH3資格，11月通過岐阜縣警的囑託警察犬審查，成為岐阜縣警的正式警犬。

關鍵字： 日本警犬法鬥警犬

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