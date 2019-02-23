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世界最稀有鹿寶寶誕生！和台灣梅花鹿同款斑紋　坎坷命運也幾乎相同

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（圖／翻攝自Facebook／Newquay Zoo）

▲菲律賓斑點鹿是全世界最稀有的鹿之一。（圖／翻攝自Facebook／Newquay Zoo）

寵物小組／綜合報導

台灣梅花鹿曾經是平地上最美麗的風景，但隨著荷蘭人、日本人、漢人政權在台灣接替，短短300年的時間，野生的台灣梅花鹿就此絕跡，只能在人為飼養的場所見到。但台灣梅花鹿不是唯一一種瀕危的梅花鹿，另一種「菲律賓斑點鹿」也正在急遽消失中。

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菲律賓斑點鹿（Philippine spotted deer）又稱作阿氏鹿、菲律賓梅花鹿，牠們是一個很有趣的鹿種，主要棲息在菲律賓米沙鄢群島的熱帶雨林，體型和狗差不多，身上布滿了淺色斑點。主要是夜間活動，會在雨林中攝食草類、植物的嫩芽。

（圖／翻攝自Facebook／Newquay Zoo）

▲菲律賓斑點鹿在全球數量只剩2500隻左右。

然而，因當地農民擴張農地、獵人追捕，現在菲律賓斑點鹿全球只剩下2500隻左右。最近傳來的好消息是，英國康沃爾郡的紐基動物園（Newquay Zoo）誕生了一隻菲律賓斑點鹿，對這種鹿種來說，每次出生都是一次保育的勝利，動物園表示「媽媽和寶寶都很好，非常健康！這是動物園一次巨大的繁殖成功。」

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關鍵字： 英國鹿梅花鹿瀕臨絕種保育

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