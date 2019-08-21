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主人腦癌逝…2歲法鬥突「脊椎碎裂」　15分鐘後與爸爸天堂相聚

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▲▼主人腦癌逝…2歲法鬥突「脊椎碎裂」　15分鐘後與爸爸天堂相聚（圖／翻攝自Mark Mclean、Stuart Hutchison臉書）

▲史都華和愛犬尼羅形影不離。（圖／翻攝自Mark Mclean、Stuart Hutchison臉書）

記者吳美依／綜合外電報導

來自蘇格蘭克拉克曼南（Clackmannanshire）的史都華（Stuart Hutchison）於2011年被診斷出罹患腦癌，他堅強地接受各種治療，8月11日時卻仍不敵病魔，在家中去世。此時，他的2歲法國鬥牛犬尼羅（Nero）突然脊椎斷裂，緊急送醫，大約15分鐘後也宣告不治。

25歲的史都華生前一個月出院，與妻子丹妮爾（Danielle）一起搬回母親家中。岳父在他去世當天，剛好到小倆口家裡拿東西，發現尼羅看起來非常痛苦，趕緊把狗狗送醫，診斷後發現竟然是脊椎碎裂，不久後就去世，但是在此之前毛孩一直都很健康。

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▲▼主人腦癌逝…2歲法鬥突「脊椎碎裂」　15分鐘後與爸爸天堂相聚（圖／翻攝自Mark Mclean、Stuart Hutchison臉書）

▲2歲法鬥尼羅，在主人死後15分鐘也跟著去世。（圖／翻攝自Stuart Hutchison臉書）

母親費歐娜（Fiona Conaghan）表示，兒子和媳婦一起養了三隻狗狗，「可是尼羅和他感情特別要好，總是黏在一起，彼此之間好像有著特別的默契。」她提到，史都華在當天下午1點15分去世，忠心的法鬥大約15分鐘以後也突然死去，「丹妮爾一次失去兩個摯愛，真的太心碎了，不過她一直以來都很堅強。」

綜合外媒報導，25歲的史都華2014年和2018年兩度癌症復發，去年底開始住院接受化療，病情一度好轉，還與妻子到西班牙旅遊慶祝。費歐娜說，「他當時隱約感覺手會痛，檢查後還以為沒事，沒想到6月時痛覺擴散到整隻手臂，斷層掃描才發現癌細胞已經占據整個大腦，擴散到骨頭跟骨盆。」

費歐娜提到，兒子曾說想要在家裡度過生命最後一段時光，「因為這是他所出生的地方。」她坦言，史都華的病情一直以來都不太樂觀，「雖然早就做好心理準備，但是真要面對時，還是非常震驚又心痛。我的孩子是個可愛又堅強的人，每個人都非常喜歡他。」

'Nero was the dog who was always with him'

Daily Mail 發佈於 2019年8月20日 星期二

關鍵字： 蘇格蘭法國鬥牛犬癌症腦癌忠心

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