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洛威拿剛踏進門...店員臉紅問：是慢慢嗎？　媽一點頭狂粉「騎上去」

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粉絲認出慢慢，忍不住「騎上去」。（圖／臉書粉絲團「洛威拿〝慢慢〞」授權提供）

▲寵物商店的店員們看到偶像超激動！（圖／臉書粉絲團「洛威拿〝慢慢〞」授權提供，下同）

記者吳鎮良／採訪報導

遇到自己心愛的偶像，粉絲們當然會暴動啦！飼主王于安這天帶著愛犬慢慢到寵物賣場，沒想到才一踏進門，就有店員害羞的上前詢問飼主，「牠是慢慢嗎？」等到王于安點頭後，店內的4名店員突然開起迷妹模式，對著慢慢又抱又親，甚至還有「鐵粉」整身騎上去，場面超失控的模樣，讓馬麻看了當場愣住......。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

馬麻在臉書粉絲團「洛威拿〝慢慢〞」PO出一則貼文並表示，「本來只是要買兔子的木屑砂，店員問說『那是慢慢嗎？』我說『對啊！』然後就...慢慢粉絲團狂餵零食，害我不好意思又多買了3包肉乾給牠。」

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粉絲認出慢慢，忍不住「騎上去」。（圖／臉書粉絲團「洛威拿〝慢慢〞」授權提供）

▲▼不只是店員，就連店內來消費的客人也都認出慢慢。

粉絲認出慢慢，忍不住「騎上去」。（圖／臉書粉絲團「洛威拿〝慢慢〞」授權提供）

照片中可以看到，粉絲們向飼主確認眼前的洛威拿犬就是慢慢本尊後，原本緊張害羞的心情突然大轉變，店員們有的趴在地上跟慢慢說話，有的則熱情的拿出零食給慢慢吃，甚至還有人直接熊抱慢慢！馬麻原本只想買兔子的木屑砂，沒想到卻意外變成了偶像握手擁抱會。►生火了！連我媽都用到發光

這則貼文不到一日就湧入3千多名網友按讚、分享，慢慢的粉絲們看完都在底下留言，「放開那個瓦斯桶！！！(激動)」、「根本南投梁朝偉」、「慢慢容易讓人淪陷」、「現在是流行跟慢慢見面要趴在地上嗎？哈哈」、「明天再帶去麵包店，又可以賺一餐了」、「到處也是慢粉！慢慢好厲害哦」、「阿慢很淡定，姊姊們很瘋狂」。

慢慢。（圖／臉書粉專「洛威拿〝慢慢〞」提供）

▲慢慢擁有超高人氣，被網友封為「南投梁朝偉」。

另外還有人說，「我也要趴地上抱慢慢」、「我也想要騎慢慢」、「這隻瓦斯桶真紅」、「粉絲很虔誠，用心膜拜」、「一次三位漂亮姊姊侍候，慢慢這趟來對了」；此外，狂抱慢慢的粉絲也在留言處現身「哈哈哈，我就是壞掉的姐姐啦！慢慢真的很可愛！現場遇到真的會失控啦！慢慢千萬別被我嚇到」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 慢慢洛威拿粉絲

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