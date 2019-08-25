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大風吹！哈士奇壓底盤「順風拉屎」　右下「滾一圈」糗翻

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實習記者曾珮瑄／綜合報導

颱風天習慣到戶外解放的狗狗該怎麼辦呢？網友郭明達這天帶2隻愛犬外出如廁，只見噸位大的哈士奇和米克斯小黃都找好定點準備如廁，但下秒強風颳來，2隻狗狗的「穩定度」意外有著超鮮明對比。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

可以看到影片中，哈士奇噸位較大，有著先天優勢，牠四肢緊靠、壓低重心後，順著強風開始愜意如廁，看起來動作十分精練；但一旁比較瘦小的米克斯小黃就沒這麼幸運了，小黃抵著強風，好不容易找好地點，卻被風吹得四腳朝天，倒臥在地許久後，才緩緩站起來，急忙再搜索下一個安全的好地方。

▲哈士奇在強風下佛系拉屎，右下對比成亮點。（圖／有點毛毛的／網友郭明達授權提供）

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▲哈士奇在強風下佛系拉屎，右下對比成亮點。（圖／有點毛毛的／網友郭明達授權提供）

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2隻狗狗的如廁模式呈現超大反差，引來網友紛紛留言，「對不起我笑得很開心XD」、「好聰明呀，知道要面朝上風處！」、「一個邊跑邊拉的感覺」、「那隻黃狗是被吹倒嗎？四驅車不是比較穩嗎？」、「吹啊吹啊我的驕傲放縱」、「定力要夠啊！」、「不畏風雨都要大哈哈」、「小黃的臉XD我是誰，我在哪，我在幹嘛」、「大便會飛走XD」、「你不說我以為牠在滾草皮」、「小黃直接轉一圈」、「亮點是小黃」、「哈哈，看到右下的小黃真的笑了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 有點毛毛的哈士奇米克斯毛孩

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