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忘記帶鑰匙！　爬牆回家撞見「三百壯士」一致吐舌嘲笑

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▲爬牆時被近三百隻狗狗逮到了。（圖／臉書粉專「寶媽米克斯領養庇護所」授權提供）

▲爬牆時被近300隻狗狗逮到了。（圖／臉書粉專「寶媽米克斯領養庇護所」授權提供）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

全部都站在下面偷笑！台北飼主李孟寶平時不喜歡帶鑰匙出門，這天她爬到牆上往家裡一看，發現毛孩們就像是已經等了很久一樣，全都吐著舌頭燦笑，每一隻的表情都寫滿幸福。

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李孟寶從事救援毛孩數年，至今家裡已養了近300隻狗狗，日子久了之後，毛孩們不會特別爭寵，反倒是都有條有理的相處，讓她照顧之餘倍感暖心。這天李孟寶爬上牆準備回家，轉身看了地面之後，卻發現毛孩們早已爭先恐後地走上前迎接，畫面頓時變得很有趣。

▲狗狗們起初看到馬麻爬牆都一臉疑惑。

▲狗狗們起初看到馬麻爬牆都一臉疑惑。

事實上狗狗們剛來到家裡時，看到李孟寶爬牆都會一臉疑惑，到後來大夥兒都適應了，反倒都不會到大門迎接，知道有人來了就湊到牆邊看。為此李孟寶表示，「牠們看到時，雖然心裡都覺得危險，但知道我回來了，還是笑得一臉期待。」

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後來李孟寶一跳到地面，所有狗狗蜂擁而上，一致撒嬌、討抱、討親，讓她一度「無路可走」，卻更感到幸福，「其實，走上救援這條路必須捨棄很多，但能看著孩子們的微笑，就會覺得甚麼都好！因為這些毛小孩全都是我心裡的寶。」

▲８個月大的小雪（左）和5個月大的歐歐寶（右）都在等待有心人領養。

▲8個月大的小雪（左）和5個月大的歐歐寶（右）都在等待有心人領養。

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網友們見到「三百壯士」吐舌歡迎李孟寶的畫面，紛紛留言，「這個表情我可以」、「這一群都複製貼上表情啊！」、「到底為什麼一直爬牆啦XD」、「全部都在笑，好可愛喔❤」、「是我的錯覺嗎⋯⋯舌頭都長一樣？」、「一臉習慣了的樣子」、「每個都笑得很開心❤」、「滿滿愛的眼神」、「團體照的概念」、「超可愛，好多粉紅色舌頭」、「都有露出健康的舌頭喔，哈哈」、「有開放爬牆嗎？」。

▲懂得聽從指令的小男生「饅頭」也在等一個家。

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關鍵字： 米克斯毛孩寶媽米克斯領養庇護所

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