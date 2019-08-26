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主子老愛偷襪子！戰利品堆電鍋角落　爸傻眼：到底都去哪偷

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▲主子老愛偷襪子！戰利品堆電鍋角落　爸傻眼：到底都去哪偷。（圖／網友很可悲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小蝸天天都要偷襪子到廚房。（圖／網友很可悲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者林韋辰／綜合報導

抓到偷襪慣犯了！新北市新莊一名飼主回家，總是看到地板上有好多雙襪子，一開始以為是自己忘記收好，但後來每天都發生覺得超奇怪。這下看到1歲愛貓「小蝸」露出奇怪表情，心想「一定是你偷的齁！」

►夜深了...千萬別讓腦公看到

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從飼主拍下的照片中可見，小蝸將偷來的襪子放在電鍋旁，自己則靠在旁邊休息。飼主無奈地說，「每天都在偷襪子...根本不知道是從哪偷來的！」表示自己明明有收好，但隔天又會出現，而且原本收好的地方沒被動過，真正原因不明。

▲主子老愛偷襪子！戰利品堆電鍋角落　爸傻眼：到底都去哪偷。（圖／網友很可悲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主笑說「還好這些不是穿過的，不然牠大概這輩子都不會想去碰襪子吧！」同時也說到自己不會生氣，還會問牠「你去哪裡拿的」，牠則表現出愛理不理的樣子。「牠就是不會主動撒嬌，喜歡吃和睡，做錯事情就躲起來。」

▲主子老愛偷襪子！戰利品堆電鍋角落　爸傻眼：到底都去哪偷。（圖／網友很可悲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小蝸對人愛理不理。

小蝸原本是一隻流浪貓，會固定出現在飼主上課的路上。有一次，飼主看到小蝸受傷，帶牠到動物醫院治療，治療完送給別人養，沒想到對方臨時退養，直接送回醫院。飼主表示，「我想說不如我來養，原本我爸也不同意，但後來態度軟很多，現在變得還會摸小蝸唷。」

飼主將小蝸偷襪子的照片分享到貓咪社團，網友看完紛紛笑說，「哦齁隔壁老王的襪子」、「你看一下隔壁最近是不是都臭著臉穿涼鞋去買襪子？」、「我家的會偷內褲，而且都不是我的。」

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▲主子老愛偷襪子！戰利品堆電鍋角落　爸傻眼：到底都去哪偷。（圖／網友很可悲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小蝸從流浪貓變成家貓。

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關鍵字： 流浪貓襪子

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