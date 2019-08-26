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回家路上遭「當地大佬」勒索！　街坊鄰居每天準時交「過路費」

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記者吳鎮良／採訪報導

想過此路段，先留下過路財！網友吳欣蕙這晚到家附近的超商買東西，路途中被一隻黑色的貓咪瞄了一眼，當下她沒想太多，但其實她已經被鎖定了。在回家的路上，吳欣蕙每走不到三步，這隻黑貓就倒在她的腳邊不讓她過，一路被騷擾了將近100公尺，直到她留下了「過路費」為止。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

網友吳欣蕙將當晚遇到「強匪」的事情錄下且PO到臉書寵物社團，她無奈的說，「我該報警嗎？路上一直被勒索回不了」。畫面中，黑貓倒在吳欣蕙的腳邊動也不動，彷彿是被撞到一樣，但事情的真相，吳欣蕙連碰都沒有碰到貓咪啊！►養出自信桃花眼！增添媚感還可現賺$2200

當地大佬勒索！鄰居每天交過路費。（圖／網友吳欣蕙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲沒想到只是去個7-11，回程就被搶劫了。（圖／網友吳欣蕙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

當地大佬勒索！鄰居每天交過路費。（圖／網友吳欣蕙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲如果不理會，黑貓則會快步追上，直到看到過路費為止。

過程中可以看到，吳欣蕙一開始選擇不理會貓咪，繼續走自己的路，但她沒想到這名「惡霸」居然緊追不捨；只見喵星人如果看到走經過的人沒有留下過路費或是不理會，牠就會立刻爬起來接著向前追，最後再次跑到該名路人的腳邊慢慢倒下，專業的SOP流程看起來相當專業。

吳欣蕙透露，那天只是去附近的7-11買東西，沒想到回程就被鎖定了！最後還是給了這名「當地大佬」吃好料才能脫身。她說，「這隻貓咪是社區TNR的街貓，有愛媽和街坊鄰居每天在照顧餵養，個性相當親人，見到人走過就會像影片中那樣路倒撒嬌。」此外，附近的鄰居早已習以為常，不過有時還是會騙到幾個過路人。

當地大佬勒索！鄰居每天交過路費。（圖／網友吳欣蕙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲原來這名小路霸是社區TNR的街貓，街訪鄰居和愛媽每天都有準時照顧餵食。

這段影片目前已湧入上萬名網友按讚、分享，許多人看完都留言說，「碰瓷！要賠償金！罐罐拿來」、「不能報警要抱緊」、「史上最強碰瓷」、「這就是緣分」、「帶回家就好了」、「每天都在期待這樣的場景發生在我身上，但都沒遇到...」、「這個妳不帶回家說不過去」。

「遇到假車禍了」、「別人家的流浪貓哈哈」、「好想看牠奮力奔馳的樣子」、「此路是我開，留下罐罐來！」、「牠喜歡你，拜託收編牠，跟妳有緣分，好心有好報喔！」、「根本路霸阿」、「黑貓董事長好可愛，但是小心不要踩到啊～」、「喵：欸欸欸肇事逃逸！叫警察來」、「這讓我想到有黑貓靈魂很純的說法，現在農曆七月，牠正在保護你」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

更多精采影音：

關鍵字： 貓咪過路費浪貓TNR碰瓷

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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