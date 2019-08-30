迎接15歲生日！大貓熊團團、圓圓見「樂園蛋糕」超驚喜...萌樣融化粉絲

▲團團享用旋轉木馬蛋糕。（圖／黃麒文拍攝，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

大貓熊「團團」、「圓圓」今（30）日年滿15歲，大批粉絲一大早就湧入台北市立動物園為牠們慶生。台北市立動物園這次特別準備了「馬到成功」和「球仔有成」的主題生日蛋糕，讓團團、圓圓能品嘗到平時不常吃到的栗子和奇異果，享受成長喜悅。

動物園表示，今年以遊樂場為設計概念，「團團」的蛋糕造型以遊樂場內的旋轉木馬作藍本，主題為「馬到成功」；而「圓圓」因為名字中有個「圓」字，所以往年通常都是以圓型蛋糕作為造型，目的是希望牠們能像在遊樂園晚耍一樣開心。除此之外，保育員將氣球結冰作為蛋糕的主要裝飾，主題是「球仔有成」，取了諧音希望她能夠「求」仔有成，再幫「圓仔」成功添弟妹。

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▲大貓熊開心慶生。

動物園館長提到，每年都會為團團、圓圓進行健康檢查，包括循環系統、腸胃系統、牙科等等，都會跟野生動物專家小組及獸醫作密切配合，在這樣的配合下，不僅確認牠們的身體處於最佳狀態，在未來繁殖季也會有好的成果。

▲保育員用心為大熊貓製作蛋糕。

館長指出，大貓熊是單次發情的動物，等待到明年春季，也就是2-4月或3-5月來做適當的繁殖配對。對於大熊貓15歲的狀態，她也回應，這歲數已是壯年，在圈養的紀錄上面，母貓熊在20歲前都有生產機會，所以圓圓其實是還有機會的，而團團也正值壯年，加上牠們的身體狀況，以及各項指標都非常良好，「圓圓目前是115公斤、團團則是120公斤，這都符合健康大貓熊的指標。」

▲粉絲搶拍大熊貓吃蛋糕的可愛模樣。

今年團團和圓圓來到台北市立動物園已邁入第11個年頭，每年「一熊一糕」，再加上「圓仔」滿6歲以來的蛋糕，目前總共做了28個蛋糕。館長笑說，團團和圓圓今天在吃蛋糕時露出驚喜表情，「平常我們都會有很多行為豐富化的操作，今天的蛋糕食材是平時的加碼贈送，動物們也能感受到不同的變化，這也是我們照養大熊貓的重要策略。」