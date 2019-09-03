隱藏鏡頭拍下浪浪「咕嚕喝水」幸福樣　連蝴蝶都來了！

▲貓咪喝水前先好奇往水裡看看，全被鏡頭記錄下。（圖／擷取自臉書Kimyasal Pazarı影片）

實習記者呂欣潞／綜合報導

實在是太有愛了！土耳其網友Ahmet Selki做了一個小小的實驗，他在人行道上放了一碗乾淨的水，並且在裡頭架設隱藏攝影機，用此觀察前來喝水的流浪動物們，紀錄每一隻動物的神情與反應。

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▲2隻狗狗興奮一起喝一碗水。（圖／擷取自臉書Kimyasal Pazarı影片）

Ahmet Selki居住的城市有許多流浪狗與貓，因此他總是會準備水給動物們喝，Selki告訴《The Dodo》，「牠們沒有機會在城市中找到乾淨的河流，也沒辦法在湖泊找到天然的水資源，因此我們有責任在夏季和其他季節，提供新鮮的水給牠們飲用。」

▲連烏鴉和其他動物都會飲用這碗水來止渴！（圖／擷取自臉書Kimyasal Pazarı影片）

這個實驗結果令人驚訝！Selki興奮的向《The Dodo》表示，「原來不只貓或狗會來這裡喝水，就連烏鴉和蝴蝶都會來喝這碗水。」Selki錄下這段珍貴的影像，才發現以前從來沒有注意過，原來這一碗水吸引不同的動物享用。

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▲▼原本只有1隻流浪貓，後來聚集3隻。（圖／擷取自臉書Kimyasal Pazarı影片）

Selki希望這段影像能夠啟發其他民眾，「人類按照自己的方式摧毀或塑造了整個星球，現在是時候替其他物種著想了。」秉持這個念頭，他才會準備水讓動物們享用。

▲Ahmet Selki紀錄的影像。（嵌入自臉書Kimyasal Pazarı）

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