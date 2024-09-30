斑龜清創完找醫生姊姊討抱　奴才曝：牠討厭男醫生都噴尿攻擊

▲基基看完醫生竟會討抱抱。（圖／飼主Nemo Yu提供）



記者李依融／採訪報導

8歲斑龜「基基」竟趴在獸醫身上討抱抱，要醫生姊姊哄才甘願，飼主Nemo Yu透露「他很討厭男醫生，每位男醫師都受過牠尿尿攻擊」。

Nemo Yu在ETtoday寵物雲社團「有點毛毛的」分享，基基因為長繭去看醫生，一到醫院不想看醫生，先是一直黏在奴才的脖子上，後來醫生判斷需要清創，結束後基基又到處討抱，還要醫生姊姊抱著哄，這可是讓飼主相當驚訝。Nemo Yu說，「之前看過的男醫師，無論性格如何都遭受過『尿尿攻擊』，這次沒有撒尿，還會想往對方身上爬！」

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▲基基不想看醫生，黏在主人脖子上不想面對。（圖／飼主Nemo Yu提供）

Nemo Yu提到，基基平常不太會撒嬌，但倒是很親人，「我不知道牠是怎麼分男醫生女醫生的，但可能會感覺到誰比較溫柔，又或是之前被弄痛過。」8歲的基基從直徑約3公分養到現在約20公分，過程中經過很多次生病又康復，多虧飼主耐心的照養，也花費許多醫藥費，才讓基基一再渡過生死關頭。

Nemo Yu表示，雖然基基討抱抱的行為很可愛，但背後需要非常耐心的照顧，「這是一條很長的路，不容易走，希望大家飼養前務必考慮清楚，飼養了就不要任意棄養。」盼望所有寵物龜龜都能平安健康長大，並被友善地對帶。

▲基基經過主人仔細照料，才越來越健康。（圖／飼主Nemo Yu提供）