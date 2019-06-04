哈士奇倒咖啡廳門口「蹭冷氣」　網笑：不怕又吹到感冒..

▲貝莉躺在咖啡廳門口吹冷氣。（圖／有點毛毛的／貝莉莉的挑食狗生提供，下同）

寵物小組／綜合報導

住在馬來西亞的哈士奇貝莉(Bailey)平常喜歡吹冷氣，這天散步到一間咖啡廳門口，竟然就直接躺下「蹭冷氣」，好說歹說都不起來，讓媽媽超頭痛。有趣的是，因為貝莉曾經吹冷氣吹到著涼，網友因此笑說，「不怕這次又感冒嗎？」

媽媽在臉書粉絲專頁「貝莉莉的挑食狗生」分享照片並寫道，「不是寵物友善卻很友善的咖啡廳，不知羞恥的貝莉莉又來借地方歇息。」只見貝莉側躺在咖啡廳玻璃門前，直接堵住門口，完全不管事的模樣讓媽媽相當無奈，「可以不要那麼囂張嗎，想要散步又想要吹冷氣。」

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▲貝莉先前吹冷氣吹到感冒，被媽媽帶去看醫生。

媽媽表示，貝莉平常喜歡冷冷的，所以家裡都會24小時開冷氣給貝莉吹，沒想到牠出來散步還是這樣，幸好遇到友善的咖啡廳店員，「員工人很好，叫我開門給牠（吹冷氣）。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

照片分享到臉書社團「有點毛毛的」，網友們紛紛留言，「新境界，不回家的狗」、「餐廳的人心想～這孩子多可憐啊，生活在水深火熱之中才不想回家……」、「這踏墊怎麼沒舖好」、「不怕再感冒嗎？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▼貝莉各種路倒。

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