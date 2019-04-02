哈士奇「冷氣太冷」吹到感冒　網友傻眼笑翻：這隻一定是仿的

▲貝莉吹冷氣著涼了。（圖／有點毛毛的／飼主Teng ST）



寵物小組／綜合報導

身為一隻寒地狗狗，不是應該內建耐寒功能嗎？住在馬來西亞的哈士奇貝莉(Bailey)日前因為吹冷氣受寒感冒，只好到動物醫院看醫生。貝莉一臉無奈的模樣被媽媽Teng ST拍下來並分享到臉書社團「有點毛毛的」，有網友忍不住笑說，「這隻一定是仿的。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Teng ST在貼文中哭笑不得地表示，「聽過西伯利亞哈士奇冷氣吹太冷然後感冒的嗎？這邊有一隻。」事實上，貝莉平常喜歡冷冷的，所以飼主都會開冷氣風扇給牠吹，但不知怎地，這幾天牠卻一直咳嗽，讓Teng ST第一時間還以為愛犬是「喉嚨卡到刺」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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照片貼上網，許多網友留言笑說，「等一下…我是不是誤會什麼？」、「胡說！！那是因為冷氣不夠冷，給熱壞了～」、「冒牌貨」、「很純的二哈」、「已經適應環境的孩子啊啊啊啊啊」、「呵呵，得給牠買個羽絨衣啊！」也有飼主分享相同經歷，「之前我們家寶貝我也是怕牠熱開冷氣，結果大熱天感冒了。」

▼貝莉散步累了，就跑去別人店門口趴著休息。（影／嵌自臉書粉絲專頁「貝莉莉的挑食狗生」）