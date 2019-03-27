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乖乖排隊等供品！　聖殿90隻「許願沼澤鱷」圓滾滾像阿嬤養的

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▲乖乖排隊等供品！　聖殿90隻「許願沼澤鱷」圓滾滾像阿嬤養的。（圖／翻攝自Facebook／Francis Tan）

▲沼澤鱷在岸邊等人餵食供品，相當守秩序。（圖／翻攝自Facebook／Francis Tan）

寵物小組／綜合報導

你有看過鱷魚這麼溫馴，甚至還可以讓人「願望成真」嗎？巴基斯坦一座聖殿就有著一池野生沼澤鱷，牠們不僅沒攻擊性，還會乖乖地排在岸邊等待「供品」，相關影片讓網友們感到超驚奇。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

常分享動物知識的臉書粉絲專頁「CrocoMan-GO 鱷名遠播」日前轉貼一段影片，只見一名男子蹲在池子邊，將袋子裡的肉一口一口餵給守在前方的鱷魚；而這4隻外型像是「阿嬤養的」沼澤鱷，就乖乖趴在池邊，等到食物拿到面前時才張口，相當守秩序。

請繼續往下閱讀...

粉專介紹，其實這是巴基斯坦喀拉蚩市（Karachi）一座遠近馳名的聖殿的池子，這個聖殿是以信奉 Pir Mangho 這位伊斯蘭教蘇非派的大師（稱為 Pir）為主，「有趣的是，教派門徒們大老遠地前來膜拜、許下願望之後，還得看鱷魚們的臉色...XD」。

「就像廟公需要幫忙擲筊一樣，這座聖殿的管理者會在門徒們膜拜過後，拎著肉塊來到池子邊。此時，大量的沼澤鱷蜂擁而上，但卻意外地相當有秩序。」根據當地說法，如果鱷魚吃下門徒們帶來的肉塊（供品），信徒的願望就會成真；反之，若是透過不法錢財購得的肉塊，鱷魚們說不吃就不吃。不過，對此說法，粉專經營者「甩啊」笑說，「我不太相信啦！」

「CrocoMan-GO 鱷名遠播」指出，這樣的習俗已經行之有年，這池的鱷魚也一代代繁衍，在這相對封閉的水體當中，據估計可能遺傳多樣性相當低，「累代不斷地和人類建立友好（你丟我吃的）關係，因此大部分鱷魚的個性都相當溫馴呢。」

最後，粉專也用hash tag補充，聖殿管理者是一代傳一代，「每代其實都是沼澤鱷馴獸師家業重擔來著。」此外，據說池子裡有90隻鱷魚，除了肉類供品外，還會吃菓子類的供品。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

＊本文內容經臉書粉絲專頁「CrocoMan-GO 鱷名遠播」同意後引用報導。

▼影片嵌自Francis Tan臉書，如遭刪除請見諒。

I have always thought that Steve Irwin was a mad fellow. It seems that I was wrong.

Francis Tan 發佈於 2018年7月3日 星期二

關鍵字： 沼澤鱷鱷魚供品聖殿

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