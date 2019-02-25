貓媽認真蹲廁所「胸前掛2隻小喪屍」　牠眼神死：等下再吸好嗎

▲貓媽上廁所不得安寧。（圖／飼主Kiki Li提供，下同）

寵物小組／採訪報導

「當媽媽真的很辛苦，上廁所也不得安寧......。」飼主Kiki Li分享一張照片，只見貓媽媽「小咪」蹲在貓砂盆上，認真上廁所，沒想到奶貓們為了喝ㄋㄟㄋㄟ竟然緊巴不放，讓牠不禁露出有點無奈的表情，也讓網友們看了笑翻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Kiki Li表示，這其實是去年5月拍攝的照片，當時原本要帶街貓小咪進行TNR（誘捕、絕育、放回原地），好不容易抓到並送醫，卻發現牠已懷有身孕，只好幫忙安置待產。小咪後來順利生下寶寶們，有天上廁所時，就出現了這樣的畫面，讓Kiki Li哭笑不得，「當時只覺得貓孩們像喪屍一樣，緊咬小咪不放，很可怕（陰屍路看太多><）。」

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▲寶寶們喝ㄋㄟㄋㄟ中。

關於照片中貓砂放比較少的原因，Kiki Li也特別解釋，因為以前習慣用礦砂，為了小咪和寶寶們，才開始改用松木砂，「當時為了牠們買新的雙層貓砂盆，所以也不知道量多少，就是舖薄薄一層，讓尿下去就好（阿呆）。」後來，曾在動物醫院上班的妹妹來訪，提醒她正確的貓砂量該是多少，Kiki Li一聽就趕緊調整，「要多一點貓砂，不然愛乾淨的貓會一直撥砂或是憋尿。」現在，寶寶們都健康長大，快要1歲了，有幾隻也已送養成功。

▲孩子長大了，貓媽媽也長胖了。

照片po上臉書社團「愛貓聯盟」，貓友們紛紛留言笑說，「孩兒：再困難還是要吸～到～」、「上個廁所孩子也要喝奶，媽媽辛苦了」、「每個媽媽都是一樣的，不管是貓還是人都是一樣的」、「媽媽想認真上廁所都無法，孩子就是超愛黏媽媽的」、「我現在知道小時候我媽在棒賽，我跟雙胞胎弟弟跑去偷吸奶的港結了......。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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