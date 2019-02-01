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「阿公不在就不吃」Kuro走失1個月　飼主：冰箱還有鮮食等你回來吃

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▲「阿公不在就不吃」Kuro走失1個月　飼主：冰箱還有鮮食等你回來吃。（圖／尋狗，與阿公相依為命的黑色米克斯Kuro）

▲阿公和Kuro感情相當好。（圖／尋狗，與阿公相依為命的黑色米克斯Kuro

寵物小組／綜合報導

黑色中型米克斯狗狗「Kuro」去年底於新北市中和環球購物中心附近走失，至今已超過1個月。這段時間以來，和牠感情最好的86歲阿公非常難過，不僅找遍住家附近許多地方，甚至趁家人不在時，獨自騎車到山上的收容所詢問，奔波的身影讓人看了相當不捨。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

臉書粉絲專頁「尋狗，與阿公相依為命的黑色米克斯Kuro」指出，13歲的Kuro與阿公是每天互相陪伴最親近的家人，每天總是膩在一起，「十年了，每次姑姑說要帶阿公去哪裡玩，阿公都不想住在外面，阿公說『我不在家kuro安捏ㄇㄟ賽啦』；阿公有時跟團去進香，只要在外面過夜沒回家，Kuro就開始不吃飯了。」

▲好想團圓！相依為命歐告Kuro走失　中和86歲阿公獨自騎車上山找。（圖／尋狗，與阿公相依為命的黑色米克斯Kuro）

▲阿公和Kuro總是膩在一起。（圖／尋狗，與阿公相依為命的黑色米克斯Kuro）

家人心疼表示，阿公的眼睛跟Kuro一樣退化了，耳朵也都一樣重聽，為了找到愛犬，阿公不顧危險獨自跑到中和動物之家好多次，「為什麼阿公只去中和動物之家，因為阿公只知道那邊，我不敢告訴他其他地方也有動物之家，因為我怕他趁我上班的時候獨自騎車出去找Kuro⋯⋯。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

現在Kuro離開家裡1個月了，家人都十分擔心，也希望牠能盡快回家，「冰箱裡還有你最愛的鮮食等你回來吃⋯⋯快回家陪你最愛的阿公散步打瞌睡。」、「阿公說山上的阿公阿嬤知道你不見大家攏揪恩甘ㄟ（台語，指心疼、捨不得）！你會好好的回家的！我們會帶你回家的！！」

▲「阿公不在就不吃」Kuro走失1個月　飼主：冰箱還有鮮食等你回來吃。（圖／尋狗，與阿公相依為命的黑色米克斯Kuro）

▲家裡的冰箱還放著一堆鮮食等著Kuro回家享用。（圖／尋狗，與阿公相依為命的黑色米克斯Kuro）

＊走失狗狗資料
名字：Kuro（唸法：ㄎㄨ肉）
品種：全黑中型米克斯
特徵：
．男生
．有白鬍子
．胸前有一小戳白毛
．13歲左右
．黃色的項圈
．眼睛有一點霧霧白內障
．尾巴有一截缺毛
．之前有受傷頭低低走路的時候肩胛骨那邊骨頭會凸凸的。
．叫牠名字「ㄎㄨ肉」應該會有反應，不會任何才藝連坐下都不會。
．專心和聽到叫牠Kuro時耳朵會立起來，撒嬌被摸的時候耳朵會垂下來。

▲好想團圓！相依為命歐告Kuro走失　中和86歲阿公獨自騎車上山找。（圖／尋狗，與阿公相依為命的黑色米克斯Kuro）

關鍵字： 歐告中和米克斯Kuro協尋阿公

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