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工作狂貓奴為愛蓋「總統級貓旅館」　誰說人生只能2選1？

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▲工作狂貓奴在台南蓋「總統級貓旅館」　誰說人生一定要2選1？。（圖／牧貓精品寵物旅館提供）*僅供牧貓相關文章使用

▲在貓旅館住宿的貓咪，看起來十分放鬆。（圖／牧貓精品寵物旅館提供，下同）

記者何睿宜／採訪報導

台南貓奴楊正浩自大學時期開始養貓，畢業後進入社會，每天工時動不動就達14小時，使他幾乎沒什麼時間可以好好照顧貓咪。面臨這樣人生階段的轉變，楊正浩開始思考各種選擇，在不願意送養愛貓，也不放心外面寵物住宿品質的狀況下，他決定「自己蓋一間貓旅館」，不僅愛貓能有高規格的環境和照護，也提供其他正處於兩難的飼主一帖解方。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

總統級貓旅館的誕生

楊正浩受訪時表示，因為剛出社會時工時過長，只好讓愛貓住在寵物旅館，不過長期下來費用高昂外，住宿環境空間、照護品質也讓他產生疑慮。此外，由於本身是室內設計工程背景，楊正浩曾協助6、7間寵物旅館進行規劃，一路看下來，萌生「還是想要把貓帶在自己身邊」的想法；恰好當時有個近400坪的空間，他便將想法化為行動，打造出「牧貓精品寵物旅館」。

「我沒有辦法接受『把貓關廁所（指住宿空間狹小）』這件事。」愛貓的楊正浩對貓旅館的空間和環境有著極高要求，每一間貓房都有夾層跳板、木製隱密貓窩，更大的房型還配有整座貓跳台、抓板、太空艙、旋轉梯等等，甚至2間等同雅房大小的「總統房」有著更多設備。

這位貓奴老闆對「空間」的堅持，也展現在店名上，「我們為什麼要叫『牧貓』？因為我們希望它是一個放牧的概念。」因此，牧貓5個住宿區都設有「放牧區」，貓住客們可以輪流出來放風、玩耍。這幾個放牧區也經過精心設計，像其中一區就佈置成客廳模樣，有沙發、電視、長桌，就是希望貓咪有生活空間的熟悉感，即便不是自己真正的「家」。

▲工作狂貓奴在台南蓋「總統級貓旅館」　誰說人生一定要2選1？。（圖／牧貓精品寵物旅館提供）*僅供牧貓相關文章使用

▲楊正浩沒辦法接受讓貓住在狹小空間，因此打造出寬敞舒適、同時具有隱密性的貓房。

▲工作狂貓奴在台南蓋「總統級貓旅館」　誰說人生一定要2選1？。（圖／牧貓精品寵物旅館提供）*僅供牧貓相關文章使用

▲放風區的整面牆裝了跳台和空中步道。

▲工作狂貓奴在台南蓋「總統級貓旅館」　誰說人生一定要2選1？。（圖／牧貓精品寵物旅館提供）*僅供牧貓相關文章使用

▲每個住宿區都設有不同風格的「放牧空間」，讓貓住客輪流出來活動。

有愛心很好，但不能只有愛心

除了硬體設備，貓奴老闆在管理上也延續他一貫的高標風格，「有愛心很好，但不能只有愛心。」楊正浩不希望看到員工只有愛心，卻缺乏專業，比方說，有人可能會特別照顧自己比較喜歡的貓，導致沒辦法照顧好其他的貓，「當你對某一隻貓花了過多的愛，那其實你分配給其他貓的就不多了。」

▲工作狂貓奴在台南蓋「總統級貓旅館」　誰說人生一定要2選1？。（圖／牧貓精品寵物旅館提供）*僅供牧貓相關文章使用

員工們都是愛貓人士，老闆希望他們能給每隻貓同等的關愛和照顧。

楊正浩認為，人各有喜好，但這是一份工作，「難道你不愛的就不顧嗎？」他直言，「這種態度我沒辦法接受，你不要跟我說你有愛，但卻只愛那些可愛的貓。」因此他要求貓保母除了有愛心，更要有專業的知識和心態，「貓不會講話，但卻是個生命，所以我們將養老院和托嬰中心的概念都融入進來。」

▲工作狂貓奴在台南蓋「總統級貓旅館」　誰說人生一定要2選1？。（圖／牧貓精品寵物旅館提供）*僅供牧貓相關文章使用

▲貓保母陪貓咪玩耍。

這個概念在參觀住宿區時就能看出來，每間貓房外都有一本日誌，貓保母必須在上面記錄貓咪每日吃喝拉撒和活動狀況，並拍攝影像回報給飼主。另外，貓奴老闆也提供一本專業照護手冊，內容列有各項照護相關的標準規範，比如5公斤的貓該有多少排泄量、健康的排泄物該是怎樣的顏色和形態，讓貓保母更精準地判斷貓咪狀況。

▲工作狂貓奴在台南蓋「總統級貓旅館」　誰說人生一定要2選1？。（圖／牧貓精品寵物旅館提供）*僅供牧貓相關文章使用

▲鏟屎也是一門學問，貓保母每天都需要藉此判斷與紀錄貓咪身體狀況。

誰說人生一定要2選1？

聊到最後，楊正浩感慨，人生當中可能會碰到一些情況，讓人覺得好像不得不割捨掉心愛的毛孩，也許是面臨出差、外派、留學，一出去就是半年、1年、2年；也許是碰到懷孕生子，家庭出現紛爭，「這種時候都很難過，不知道要送養，還是要怎麼辦。」

「其實我覺得這裡解套了很多事情。」楊正浩印象最深刻的是，有隻高齡20歲的貓住客因為年紀關係，出現膝蓋不好、尿失禁、掉毛、癲癇等狀況，需要非常精心的照料，無奈飼主真的無力負擔照護貓咪所需花費的時間、精力，只好將牠送來住宿，確保貓咪獲得最完善的照顧。不過，這名飼主其實常常從台北下台南看貓，並不是把貓丟著就不管。

楊正浩指出，牧貓主要經營像這樣的「長住客」，也有客人因為工作性質的關係，每個月都要出國1、2個禮拜，就很常把貓咪送來。他認為，正因經營長期客，才能實現牧貓的初衷：放牧模式，「因為我們做長期的，所以我們跟這些貓都很熟。」不僅貓保母能夠非常熟悉長住貓的個性和身體狀況，貓咪也因為熟悉環境，逐漸消除剛開始的緊張感，可以放鬆地來來去去，甚至還能進行「貓社交」，交到許多新朋友。

這1年來，貓奴老闆心愛的貓咪也住在這座精心打造的貓旅館裡，每天有專人照顧、陪玩，過著名副其實的「喵皇」生活。楊正浩認為，人生不一定只能2選1，「其實我會開這間貓旅館的想法很簡單：我的貓我不能割捨，但我可以請別人幫我鏟屎。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲工作狂貓奴在台南蓋「總統級貓旅館」　誰說人生一定要2選1？。（圖／牧貓精品寵物旅館提供）*僅供牧貓相關文章使用

▲老闆楊正浩的愛貓也住在這裡。

▲工作狂貓奴在台南蓋「總統級貓旅館」　誰說人生一定要2選1？。（圖／牧貓精品寵物旅館提供）*僅供牧貓相關文章使用

▲老闆楊正浩的愛貓也住在這裡。

關鍵字： 牧貓寵物旅館牧貓精品寵物旅館台南

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