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日本國寶「木乃伊龍」真身揭曉　11世紀的日本貂，母的

存放在日本奈良正倉院數個世紀的「木乃伊龍」遺骸，事後被鑑定為，真身是一隻「雌性日本貂」。（翻攝自正倉院 Shosoin Treasure House via Pen News）

圖文／鏡週刊

存放在日本奈良正倉院數百年的「木乃伊龍」遺骸，近日有了讓人「跌破眼鏡」的新發現。經過科學家的鑑定，這具「龍骨」其實是生活在11到12世紀的雌性日本貂（Japanese marten），因為少了一隻前腳，所以形成了特殊型態。

根據《Fox News》報導，這具「木乃伊龍」的遺骸最早可追朔到15世紀，而圍繞在這具龍骸身邊的奇妙傳說，是每當存放骨骸的庫房被打開時，就會下起大雨。巧合的是，當代團隊在進行研究調查，從東京前往奈良的途中，也確實下起了滂沱大雨。

然而，這究竟是不是真的「龍」遺骸？現代科學提供了不同的解答。研究人員透過X光技術、放射性碳定年法分析，確認這具骨骸真身是一隻「雌性日本貂」。報導指出，在報告中也特別提到：「骨骸上可清晰見到兩顆前臼齒，此為貂屬（Martes genus）物種的明確特徵。」

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研究人員透露，這隻日本貂可以追溯到11世紀或12世紀。當時東大寺進行了大規模翻修，專家認為，這隻動物進入了建築物並被困住，死亡後被製作成木乃伊。而這隻貂失去了前腿，所以讓牠看起來像一條龍。

報導指出，正倉院保存科學家鶴真理表示，她高度認為這具木乃伊就是室町時代文獻所記錄的「日曬龍形物」。而整起事件也顯現了正倉院不僅珍藏精美藝術品，也致力於保存庫房內每一件具有歷史意義的物品。


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