最萌救援片！整團小鴨馬路、水溝亂竄　雲林正妹暖解救：像鴨媽媽

記者游瓊華、黃資真／雲林報導

雲林一名吳姓女子昨(28日)到大埤巡田，卻意外發現一大群小鴨在路上、水溝跟田裡亂竄，為了避免牠們被咬死或被車輾，隨即成了「救鴨大隊長」進行救援，超暖的救援全程影片曝光後意外引發熱議，吳小姐笑說自己宛如成了鴨媽媽！

▲雲林大埤一團小鴨在馬路、水溝裡亂竄。（圖／吳小姐授權提供）



吳小姐受訪指出，她開車巡田路上，看到幾隻黃色小鴨出現在馬路上，連忙下車查看，沒想到不是幾隻，而是一團，散落在路上、水溝跟田裡，她趕緊加入專門救援雞鴨的LINE群找各方大神求救，得知若棄之不顧，小鴨們可能會被狗咬或是被車輾死，想說這些小生命們太可憐了，因此當下決定返家拿紙箱，將小鴨們裝起來。

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不過她其實很怕鴨子，正好路邊一位經過的騎士阿伯聽聞，爽快答應協助，他挽起衣袖、褲管，下到水溝將小鴨們撈起，最後順利將所有的小鴨裝箱，最後交由在群組聯繫上專門收養鴨鴨的阿伯帶走。

而這段影片曝光後，在Threads引來將近百萬次瀏覽量，不少人表示想收養，也有人懷疑可能是鴨稻共生故意放的，但有人解釋可能是孵化時間未到的NG蛋，養殖場丟棄後，因為溫度變暖才在路邊孵化。

吳小姐笑說，看到有人解釋，小鴨剛出生第一眼看到的就會認對方當媽媽，也難怪剛下車這群小鴨們就緊跟著她，讓她當了一回「鴨媽媽」，又變成鴨鴨救援大隊長。