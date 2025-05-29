親人可卡犬搖尾巴靠近　女監視器拍到狗狗被郵差「迴旋踢踹飛」

▲女發現郵差踹飛寵物犬。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女飼主自家門鈴監視器拍到，所養的可卡狗貝拉(Bella)聽到庭園大門被打開的聲音，親人又友善狗狗的上前想找郵差玩時，竟然被郵差狠狠踹了一腳，痛苦地叫出聲音，讓她非常憤怒。

當地媒體報導，49歲女子沃克(Nikki Walker)上月17日在里茲市(Leeds)家中工作時，寵物犬貝拉因為聽到庭園大門被打開的聲音，開心從1樓的窗戶衝到院子中，沒多久便聽到寵物的慘叫聲。

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But, Cousin, why do you need nukes?



Because sometimes Hoomans need to learn



“Squealing, Bella is launched backwards in mid-air and runs off”



Shock moment Royal Mail postman KICKS tiny puppy Bella after it bounded over at owner’s door pic.twitter.com/Kj9ChNxU4Y — Not a Pinko (@dogscantwhistle) May 28, 2025

沃克衝到門前，看到一名郵差站在那裡，對方否認有踢貝拉便離開，事後她查看門鈴監視器，發現當貝拉跑向郵差時，郵差一個轉身，使出右迴旋踢狠狠踹中貝拉的臉，導致貝拉被踢飛。

沃克表示，看完這段影片讓她非常生氣，並且向皇家郵政投訴事件，「貝拉當時搖著尾巴，沒有攻擊也沒有叫，牠是一隻很乖巧的小狗狗」。皇家郵政局則稱，他們收到2名郵差報告，貝拉曾對他們吠叫，強調作為雇主，保護員工的安全才是他們的首要任務。

最後在沃克的堅持下，皇家郵政局已經道歉，將涉案郵差調換至其它送件地區，並且提供100英鎊（約台幣4030元）作為賠償。