親人可卡犬搖尾巴靠近　女監視器拍到狗狗被郵差「迴旋踢踹飛」

▲女發現郵差踹飛寵物犬。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

英國一名女飼主自家門鈴監視器拍到,所養的可卡狗貝拉(Bella)聽到庭園大門被打開的聲音,親人又友善狗狗的上前想找郵差玩時,竟然被郵差狠狠踹了一腳,痛苦地叫出聲音,讓她非常憤怒。

當地媒體報導,49歲女子沃克(Nikki Walker)上月17日在里茲市(Leeds)家中工作時,寵物犬貝拉因為聽到庭園大門被打開的聲音,開心從1樓的窗戶衝到院子中,沒多久便聽到寵物的慘叫聲。

“Squealing, Bella is launched backwards in mid-air and runs off”



Shock moment Royal Mail postman KICKS tiny puppy Bella after it bounded over at owner’s door pic.twitter.com/Kj9ChNxU4Y