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鼬獾為台灣「狂犬病」主要傳播宿主！　新北動保擴大野生動物防疫

▲鼬獾為台灣「狂犬病」主要傳播宿主！　新北動保擴大野生動物防疫（圖／新北市政府動物保護防疫處提供。）

▲白鼻心也是狂犬病潛在宿主之一。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供。）

實習記者陳安榆／綜合報導

狂犬病為人畜共通之致命疾病，目前台灣狂犬病主要仍以鼬獾為主要傳播宿主。為降低潛在的傳播風險，新北市政府動物保護防疫處攜手國立台灣大學擴大防疫範圍，首度針對白鼻心、鼬獾等等野生動物族群施打疫苗。同時提醒民眾，飼主應該每年定期為犬貓施打，並配戴當年度的防疫頸牌，以免受罰。

▲鼬獾為台灣「狂犬病」主要傳播宿主！　新北動保擴大野生動物防疫（圖／新北市政府動物保護防疫處提供。）

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▲提醒民眾，遇見野生動物千萬不要隨意上手觸摸。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供。）

新北動保表示，目前新北市犬貓狂犬病疫苗注射率已達百分之73之預防目標標準，不過野生動物仍機會成為狂犬病的宿主，需透過持續的監控防治。近期更與台大助理教授曾惠芸團隊合作，於新北市轄內進行野生動物生態研究。藉由運用水果等食物誘引白鼻心個體進入誘捕籠，再經由獸醫師協助保定與麻醉，進行進行血液檢查、寄生蟲檢測及狂犬病疫苗施打後野放至原棲地，兼顧防疫與動物福利。

▲鼬獾為台灣「狂犬病」主要傳播宿主！　新北動保擴大野生動物防疫（圖／新北市政府動物保護防疫處提供。）

▲新北市動保處今年度規劃超過上百場的免費施打疫苗活動，家長們可帶毛寶貝前往參與。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供。）

該處進一步與地方里長配合，擴大實際行動。以新店區為例，小城里里長郭仁澤提到，過去曾於設置隻犬貓誘捕籠內，意外捕捉到3隻白鼻心，通報後依上述流程進行後才予以野放，展現社區合作防疫的實踐成果。除野生動物外，依據《動物傳染病防治條例》第13條第2項規定，未依規定施打疫苗之飼主，將依同法第45條第2款處以新臺幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，應定期帶寵物去施打狂犬病疫苗。

▲鼬獾為台灣「狂犬病」主要傳播宿主！　新北動保擴大野生動物防疫（圖／新北市政府動物保護防疫處提供。）

▲2025年度施打狂犬病疫苗的證明牌，應隨身攜帶在毛孩身邊。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供。）

新北動保今年度規劃超過百場的「免費」狂犬病疫苗參與活動，今年度狂犬病疫苗頸牌為金黃色，施打疫苗除了可以保護毛孩的健康，也能確保家長們的安全，歡迎民眾踴躍參與，活動詳情請參閱動保處官網 reurl.cc/GnNlaW

關鍵字： 新北市白鼻心鼬獾狂犬病疫苗

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