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20歲癲癇貓「住旅館養老」　老闆員工陪牠走到最後…飼主淚謝

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▲20歲癲癇貓「住旅館養老」　老闆員工陪牠走到最後…飼主淚謝。（圖／牧貓精品寵物旅館提供）

▲20歲歲的老貓「球球」。（圖／牧貓精品寵物旅館提供）

記者何睿宜／採訪報導

台南貓奴楊正浩1年前為了愛貓開設一間貓旅館，回憶起印象最深刻的「貓住客」，他說，是一隻高齡20歲的老貓。這隻老貓名叫「球球」，來住宿時不僅年紀大，身體也不好，住了近1年後安詳離世，所有後事由楊正浩和員工們幫忙處理，讓飼主相當感謝。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

楊正浩說，球球因為年紀關係，出現膝蓋不好、尿失禁、掉毛、癲癇等狀況，需要非常精心的照料，無奈飼主因為工作關係，必須常常出國，真的無力負擔照護貓咪所需花費的時間、精力，只好將牠送來住宿，確保貓咪獲得最完善的照顧。但他也強調，飼主並不是把貓丟來就不管了，「他其實常常（從台北）下來看貓」，看得出對貓咪非常關心。

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在貓咪旅館中，球球每天有專人照顧，吃喝拉撒等各種狀況都會被詳細記錄並回報給飼主；另外也有醫師駐診，有需要時都可由貓保母帶往就醫，讓飼主相當放心。楊正浩說，印象最深刻的是，「牠是在我們這裡走的，所有的後事，包括火化，也都是我們幫忙處理。」飼主最後也趕來送愛貓最後一程，並且非常感謝貓旅館這段時間的幫忙，給了球球最完善的照顧。

▲工作狂貓奴在台南蓋「總統級貓旅館」　誰說人生一定要2選1？。（圖／牧貓精品寵物旅館提供）*僅供牧貓相關文章使用

▲貓咪們住在寬敞舒適的空間裡，還有「放牧區」可以出來放風玩耍。（圖／牧貓精品寵物旅館提供）

楊正浩說，當初會想開設貓旅館，也是因為自己工時長，沒辦法好好照顧貓咪，但又不放心外面寵物住宿的環境和照護品質；恰好本身是室內設計工程背景，就決定將想法化為行動，打造出心中最理想的貓咪旅館。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

楊正浩感慨，人生當中可能會碰到一些情況，讓人覺得好像不得不割捨掉心愛的毛孩，也許是面臨出差、外派、留學，一出去就是半年、1年、2年；也許是碰到懷孕生子，家庭出現紛爭，「這種時候都很難過，不知道要送養，還是要怎麼辦。」他認為，這樣一間貓旅館，就是一個解套辦法，「或許飼主因此沒辦法每天陪在愛貓身旁，但至少可以讓牠過得舒舒服服。」

相關報導：
►工作狂貓奴為愛蓋「總統級貓旅館」　誰說人生只能2選1？

▲工作狂貓奴在台南蓋「總統級貓旅館」　誰說人生一定要2選1？。（圖／牧貓精品寵物旅館提供）*僅供牧貓相關文章使用

▲楊正浩的愛貓也住在自家旅館中。（圖／牧貓精品寵物旅館提供）

關鍵字： 牧貓寵物旅館牧貓精品寵物旅館台南

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