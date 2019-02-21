抱卵母斑龜遭路殺殼全碎裂　血肉中「剩一顆蛋」成最後希望

▲抱卵母斑龜遇死亡車禍，龜殼碎裂、臟器外露，現場一片血肉模糊。（圖／嘉義大學兩棲爬蟲研究社提供，經變色處理）

寵物小組／綜合報導

嘉義大學兩棲爬蟲研究社過年期間接獲通報，有隻抱卵母斑龜(Mauremys sinensis)遭車輛撞擊，導致龜甲破裂、臟器外露，最終不幸死亡。社團成員在現場發現一顆尚完好的龜卵，目前正嘗試孵化中，希望未來會有好消息傳出。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

嘉大爬蟲社在臉書粉絲專頁貼出這起「死亡車禍」的慘況，只見母斑龜龜殼碎裂、龜卵破裂四散，畫面怵目驚心。值得注意的是，斑龜是台灣僅有的4種陸生龜類之一，與另外3種龜(食蛇龜、柴棺龜、金龜)同樣都屬於國際自然保護聯盟(IUCN)紅皮書中的瀕危物種。

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貼文中指出，台灣的陸生龜在生態系中扮演相當重要的角色，也是許多植物的傳播者，「若他們消失了將會是我們的一大損失。」因此，嘉大爬蟲社呼籲，希望大家在行車的同時，除了注意行人與其他車輛外，也能花點心思注意是否有野生動物們正在過馬路，「多留一個心眼，也許我們可以多延續好幾條生命。」

不過，黑暗中總有一點光亮，在這片血肉模糊的不幸現場中，社員們也尋獲一顆外觀完整、沒有破裂的龜卵，目前正嘗試孵化中，「祈望這個小細胞可以順利撐過這個難關…。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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