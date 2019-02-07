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28歲「貓瑞阿金」初二半夜離世　粉絲祝福洗版：一定會再見面

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▲28歲「貓瑞阿金」初二半夜離世　粉絲祝福洗版：一定會再見面。（圖／御貓坊授權使用）

▲長壽的阿金爺爺安詳離世，選在初二半夜回喵星球的娘家。（圖／御貓坊授權使用）

寵物小組／綜合報導

花蓮店家「御貓坊」稍早發布令人不捨的消息，28歲的長壽店貓「阿金」於6日半夜悄悄離世，彷彿搭著太空船回到母星去了。粉絲們得知後雖感不捨，還是忍淚祝福阿金一路好走。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

御貓坊在臉書粉絲專頁貼出照片，只見阿金靜靜躺在花圈和毛巾中，安詳模樣像只是睡著一般。店家寫道，阿金在地球上瀟灑走過28個年頭，換算成人類約是126歲，「真的是達到呷百二的境界、是超級大喜！阿金的好朋友們不要哭喪、要笑著送他喔！」

▲28歲「貓瑞阿金」初二半夜離世　粉絲祝福洗版：一定會再見面。（圖／御貓坊授權使用）

▲阿金除夕時的留影。（圖／御貓坊授權使用）

事實上，店家4日時就曾po出阿金狀況，「隱約聽見喵星球的太空船好像快來接他了，希望只是我的幻聽。阿金，我們要一起過年喔！」當時的照片中，阿金躺在被子裡，看起來有些疲累虛弱，沒想到2天後真的就被接回喵星球。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

粉絲們收到消息後，紛紛湧入御貓坊臉書貼文底下留言祝福，「阿金再會，圓滿了！」、「喵星球的喵喵們在等阿金回娘家了！會想你哦～再來地球玩」、「祝福阿金在天堂一樣健康快樂！」、「28年，謝謝」、「阿金，歸途愉快，一路順風」、「阿金掰掰QAQ...大家會等你再回來的...。」

▲28歲「貓瑞阿金」初二半夜離世　粉絲祝福洗版：一定會再見面。（圖／御貓坊授權使用）

▲阿金一路順風，我們會想你，直到再相見。（圖／御貓坊授權使用）

關鍵字： 貓瑞阿金御貓坊

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