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積雪中露出「粉色運輸籠」　竟挖出「灰色小貓咪」凍僵

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貓咪被連籠子丟在雪地裡。（圖／翻攝自Happy Tails）

▲運輸籠裡也滿是積雪。（圖／翻攝自Happy Tails）

寵物小組／綜合報導

美國伊利諾州零下低溫，雪地竟然有個運輸籠，裡頭還有一隻貓咪！動物救援中心Happy Tails Humane Society志工上班途中發現，及時將貓咪從積雪裡「挖出來」，才保住一條小命。

這件事情發生在當地時間1月25日，獸醫助理Donald Czyzyk開車去Happy Tails Humane Society上班，卻在積雪的車道旁看到被白雪掩埋一半的運輸籠，他好奇湊過去一看，竟然看到有耳朵在動，趕緊抱著籠子衝進室內。運輸籠內也被白雪填了大半，大家趕緊把雪挖開，一隻小小的灰色貓咪終於探出頭來，大家看到小貓還活著鬆了一口氣。

貓咪被連籠子丟在雪地裡。（圖／翻攝自Happy Tails）

▲Winter又濕又冷，幸好及時被救出來。（圖／翻攝自Happy Tails）

Donald Czyzyk說，貓咪身上沒有受傷，但是全身又濕又冷，沒人知道貓咪被丟在那裡多久，謝天謝地的是當時運輸籠還露出來沒有完全被雪覆蓋，而這隻小貓被命名為Winter。

Winter身體暖和起來後展現出活潑親人的性格，Donald Czyzyk表示，「牠很喜歡用頭磨蹭東西，還喜歡在房間裡走來走去。」這隻大約1歲的貓咪身體健康，並且已經找到認養家庭。Winter再也不用擔心受凍挨餓，而Happy Tails Humane Society仍在追查是誰在如此惡劣的情況中棄養貓咪，希望民眾提供相關線索。

關鍵字： 灰貓棄養積雪

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