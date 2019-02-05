老虎趴洗手台喝水！　戰鬥民族打掃阿姨超淡定邊擦邊聊天

寵物小組／綜合報導

大老虎攀在公共廁所的洗手台上大口喝水，一旁的打掃阿姨似乎見怪不怪，還氣定神閒地跟老虎主人攀談，IG用戶@mihail_tigerPO出這段影片，網友們都驚呆了，甚至連美國饒舌歌手Snoop Dogg都在IG分享。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中，俄羅斯一頭大老虎趴在公共廁所的洗手台，大頭幾乎塞滿臉盆，享受地舔著水，這還不是最令人驚訝的，一旁打掃阿姨竟然還自在地擦拭檯面，甚至無所謂地靠近老虎的方向，一邊自然地和老虎的主人攀談，這樣的畫面讓人不禁讚嘆，「這果然是戰鬥民族！」

這段影片在2018年8月24日上傳，至今已經有75萬次觀看，不少人一看再看不敢相信自己的雙眼，而美國饒舌歌手Snoop Dogg2019年1月6日分享在自己IG，短短9小時就吸引371萬觀看。

雖然影片令人瞠目結舌，但是還是有不少人理智提醒，老虎並不適合家養生活，「將老虎養成家貓，恐怕也是另一種虐待。」俄羅斯有些人以飼養猛獸，包括老虎、豹、熊為樂，還會牽上街散步，即使是「奇景」，至今仍有許多爭議。