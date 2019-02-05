虎斑貓討摸「吱～」被電歪　眼神死「甩頭怒喵」：靜電啦！

▲貓咪被靜電電到甩頭怒喵。（圖／網友潘葶亦授權提供，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

對聖上放電母湯啊！新北市一名貓奴潘葶亦日前分享意外電到貓的逗趣插曲，這天氣溫下降至15度，家裡的主子「萌萌」走來討摸，才剛伸手觸碰額頭，就聽到一聲「吱～」瞬間讓牠痛得甩頭怒喵，露出眼神死的兇狠表情，讓馬麻潘葶亦內疚又好笑，「媽咪不是故意要電妳的啊～」。

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▲電完馬上眼神死。



▲戴上頭套一臉無奈～

馬麻潘葶亦表示，因為自己體質關係，冬天時很常不小心電到貓。4歲的萌萌是從愛媽手中接來的幼貓，從小到大個性溫和愛撒嬌，「這天牠一如往常跑來討摸，覺得很可愛想拍下來才拿起手機錄影，沒想到意外電到牠！心想，慘了...要跪算盤，幸好萌萌沒有跑走，也沒有生氣！只是愣了幾秒後又繼續撒嬌」，這才讓馬麻鬆一口氣。

▲萌萌非常保護哥哥。



「以前也曾經電過，但沒有這次電的那麼大力！」潘葶亦特別提到，萌萌除了乖巧之外，也很保護兒子，「如果哥哥（我兒子）犯錯被罵，牠都會跑來喵喵叫讓我們不要罵哥哥了！真的是隻很貼心的貓咪」。

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▲萌萌平常的眼神霸氣，但實際上是個撒嬌女孩。



影片分享到貓咪社團之後，許多網友看完紛紛留言笑說，「無限Replay～」、「雖然很可憐，但是好可愛哈哈哈」、「啊啊啊啊奴才你你你電到我了⋯拖下去斬了」、「媽媽去摸牆壁啦！」、「觸電的那種感覺已慢慢出現，想要無時無刻有你陪伴我身邊」、「把燈關上還可以欣賞煙火喔」、「好可愛的叫聲（放錯重點了」、「我就這樣看了2分鐘」。

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