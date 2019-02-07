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汪汪直視前方「口水瀑布」超搶鏡　網笑：再不關要淹水啦！

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汪汪直視前方「口水瀑布」超搶鏡。（圖／翻攝自臉書《爆笑公社》／抖音APP用戶「30525141073」）

▲美食當前卻吃不到，讓狗狗嘴裡的口水不斷地湧出來！（圖／翻攝自臉書《爆笑公社》／抖音APP用戶「30525141073」）

寵物小組／綜合報導

水流成河啦！抖音APP用戶「30525141073」有段影片最近在網路上流傳，內容是有名飼主養的汪星人每到吃飯時間，總是口水流成河，甚至會有「口水瀑布」的誇張滴水情況發生，上千名網友們看完整個超驚訝，不過也有人打趣地笑說，「這水龍頭再不關就要淹水啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

黃姓網友日前在臉書社團《爆笑公社》轉貼這則視頻並表示，「這口水也太...哎唷！母湯啦～」畫面中可見，米白色的狗狗看到前方擺著香噴噴的飯飯，用一副極度哀怨的眼神盯著前方；只見牠的嘴巴就彷彿是個大水庫，不停地有水從嘴邊縫隙湧出來，就這樣一直滴一直滴，可憐討吃的樣子讓人很心疼。

汪汪直視前方「口水瀑布」超搶鏡。（圖／翻攝自臉書《爆笑公社》／抖音APP用戶「30525141073」）

▲這個災情很嚴重，可能要請相關單位來勘查XD。（圖／翻攝自臉書《爆笑公社》／抖音APP用戶「30525141073」）

許多網友們都被這段抖音影片笑翻，紛紛在下方留言說，「狗狗你在看什麼，口水如雨下」、「突然想點播一首：聽見下雨的聲音」、「這要不要用臉盆接阿」、「行動水龍頭」、「這個口水有點誇張」、「好奇到底看到了什麼」、「跟我家這隻一樣」、「這好心疼....快給牠吃啦！」

值得一提的是，其實在台南也有一隻「水庫汪」！台南的飼主王于安飼養的汪星人「豆豆」一到了吃飯時間，嘴巴兩側各自流出一條「直線」，宛如水龍頭忘了關，誇張的滴水行徑，被媽媽笑說，「小妞，你可以再誇張一點！」，事後趕緊讓牠開動，以免寶貝口水滴到脫水。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲孩子，缺水就靠你了！汪汪吃飯時間口水滴成直線。（圖／網友王于安提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲有網友還笑說，「牠濃稠的口水接起來，可以當保養品了哈哈」。

更多精采影音：

關鍵字： 狗狗汪星人抖音口水瀑布流口水水龍頭

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