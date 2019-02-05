貓把樓中樓夷為平地！　爽躺「DIY廢墟屋」：這風格正合我意

▲喵：自己打造的房子最速西。（圖／網友波波授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

貓版的全能住宅改造王！貓咪「楊寶貝」因為嫌棄馬麻做的房子，所以決定自己DIY改造，只見原本高級的樓中樓，轉眼間就被夷為平地成了廢墟，只剩下一團碎紙屑在裡面，就好像被原子彈炸過一樣。有趣的是，主子就偏愛這種風格的住宅，整天速西地躺在裡面，讓馬麻無奈表示，「心已死。」

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馬麻說，「楊寶貝不喜歡住在貓窩，所以才用紙箱幫牠做一個，想不到牠偏愛的是廢墟風。」照片中可以看到，楊寶貝把馬麻辛苦搭建的房子，用2個月的時間把屋頂和牆壁全都拆除，成了名符其實的殘磚破瓦，完全看不出房屋原本的模樣，而品味非凡的主子似乎很滿意自己的傑作，就連家人新買的貓窩，牠連正眼都不願意瞧一眼，只想住在自己動手打造的廢棄紙舍。

▲波波的品味跟其他貓咪有天壤之別。

照片上傳到臉書社團「貓咪也狂俱樂部」吸引不少網友按讚留言笑說，「廢墟中的安樂窩」、「廢墟裡的美貓，房子夠廢，才能凸顯我的美」、「他跟二哈是遠親嗎？」、「金窩銀窩不如自己動手蓋的貓窩好」、「阿木做的不合格我來改裝一下」、「品味非凡」、「被強制拆遷了」、「高級的不住 偏偏要住低價的」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲波波和喵哥哥的感情非常好。

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