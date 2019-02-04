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天才老媽自製「貓咪口罩」幫剪指甲　網全跪了：快申請專利

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Yvonne Nquyen 在爆廢公社發表 天才如我媽！自製貓咪口罩幫貓貓剪指甲

爆料公社發佈於 2019年2月3日 星期日

寵物小組／綜合報導

幫貓咪剪指甲對許多鏟屎官來說是件非常頭痛的事，因為有的主子不僅會亂動掙扎，甚至還會又抓又咬！不過，這位天才老媽可沒在怕，利用寶特瓶自製「貓咪口罩」，套之後就能輕鬆幫貓咪剪指甲，讓網友們看了超佩服。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

網友Yvonne Nquyen在臉書不公開社團「爆廢公社」分享照片並寫道，「天才如我媽！自製貓咪口罩幫貓貓剪指甲。」照片中，虎斑貓坐在媽媽腿上，手腳緊緊抓著褲子，看得出來有些緊張，牠的臉上則套著切割下來的寶特上半部，前面的瓶口處剛好位在鼻子前，保證呼吸很暢通。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

臉書「爆料公社」將貼文轉載到粉絲專頁上，網友們紛紛留言笑說，「這喵應該至少三天不跟阿嬤講話了」、「好像防毒面具」、「快申請專利」、「這個鏟屎官太有才了」、「強～這樣貓咪咬不到」；不過，也有好心網友提醒，「（寶特瓶的切口）邊邊記得要磨一磨，才比較不容易割到」、「雖然很有才，但還是盡量避免用人用指甲剪幫貓咪剪指甲比較好。」

根據〈寵物小學堂／主人和貓咪都不見血的剪指甲撇步〉一文，貓爪可以伸縮，無法在行走時順便磨爪，因此定期修剪指甲並給予貓抓板就更加重要了。此外，高齡貓和關節炎貓更需要注意指甲修剪，因為老貓運動量減少，相對就更沒機會磨耗爪子；而關節炎貓咪可能發生指甲陷入肉墊的狀況，造成受傷。

然而，幫貓咪修剪指甲常常是許多貓奴的「罩門」，因此，專家提供幾個小撇步，希望能讓飼主們克服困難，也讓愛貓更健康。首先，循序漸進非常重要，平時就要讓貓咪習慣被觸碰手手。若貓咪非常害怕，可以利用眼罩將其眼睛罩住；或是貓咪比較沒耐性，就可以一次剪一兩根，分批完成，盡量快速、精準，並讓牠們留下好印象。

▼更多精彩影音。

關鍵字： 爆料公社剪指甲

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