高加索每天守房門「癡等媽睡覺」　她忙到半夜看這畫面暖哭

▲蒜頭在房間門口等媽媽。（圖／臉書粉絲專頁毛手毛腳）

寵物小組／綜合報導

這孩子實在太貼心！4歲的高加索汪「蒜頭」靜靜守在房門口，眼巴巴地盼著媽媽進房休息，這畫面讓近日常常忙到三更半夜的王玉玨看了好暖心。事實上，蒜頭曾經歷過3任主人，王玉玨從收容所將牠領養回家，2年多來看著原本兇巴巴的蒜頭慢慢變得溫柔，心中除了成就感，更是滿滿的感動。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

蒜頭阿母在臉書粉絲專頁「毛手毛腳」寫道，蒜頭每天都會在房門口，等她進房間睡覺，「就算阿母最近都忙到三更半夜，蒜頭依然癡癡等跟阿母同時間進房門。」王玉玨感動表示，狗狗其實心思很細膩，領養蒜頭2年多，看到牠慢慢瞭解她的生活、眼神也慢慢地變得溫柔，「我很有成就感，我的孩子每天都在進步。」

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▲蒜頭看到媽媽，臉上掩不住開心。（圖／臉書粉絲專頁毛手毛腳）

說起蒜頭的過去，王玉玨早前受訪時表示，蒜頭1歲多時從中途之家來到家裡，剛開始並不是很信任人，「我花了1個多月的時間每天在家裡跟蒜頭講話，每天抱著牠、跟牠玩，讓牠知道我會一直在牠身邊，終於牠相信我，會對我笑對我撒嬌。」值得一提的是，蒜頭剛跟阿公阿嬤（王玉玨爸媽）見面時，因為不熟悉也是會想兇人，但在媽媽的疼愛和教導下，牠慢慢地懂得「不可以兇家人」。

王玉玨以蒜頭的故事為例，希望鼓勵大家以領養代替購買，「別對領養的毛孩有先入為主的偏見。其實，牠們更貼近我們的心，只要花點時間陪伴，就不難理解牠們的語言。」網友們看了也感動留言，「蒜頭是暖男」、「阿木很幸運領養蒜頭，蒜頭很幸運有那麼愛牠的阿木」、「蒜頭真是一位貼心的寶貝」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲蒜頭：阿母妳終於忙完了～快點跟我一起睡搞搞吧！（設計對白）

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