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救救我朋友好嗎？玩伴遭撞死...狗狗擔憂坐路肩「守屍」

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▲救救我朋友好嗎？玩伴遭撞死...狗狗擔憂坐路肩「守屍」。（圖／網友梁志維提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小白默默守護在小黑身旁，不時靠近舔舔牠。（圖／網友梁志維提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者林韋辰／採訪報導

雖然不會講話，但牠們會用行動表達一切！浪浪救援者梁志維1日行經國道一號南下高速公路時，發現路肩好像有隻小白狗，一臉呆滯地坐著。他停車前往查看，發現眼前場景「令人鼻酸」，原來牠在守護死亡多時的黑狗同伴。

救援者梁志維走近一看，看見小白前面躺著一隻黑狗，頭部出血倒在外車道。梁志維說，「很忠心！小白就這樣一直守護著小黑，很鎮定地坐在旁邊。等到我要帶牠走時，牠才開始慌張。」梁志維知道小白不願意上車，一直跑來跑去不給抓，還頻頻回頭守在小黑附近，「小白一直看著牠，不想讓我單獨帶走，後來我一手抱著小黑，一手牽著牠，小白才願意上我的車。」

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▲救救我朋友好嗎？玩伴遭撞死...狗狗擔憂坐路肩「守屍」。（圖／網友梁志維提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小白：你可以救救牠嗎？（圖／網友梁志維提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

慶幸的是，小白身處在車流量大的高速公路上，身體沒有任何受傷，精神狀況還OK，年齡大約3歲左右。梁志維說，「小白很乖很親人，而且不會亂叫。覺得牠比人類還要有情有義，這種狗狗對人類一定也很忠心」同時他將小白安置在桃園的動物醫院，替牠做好結紮手術，期盼好心人可以給牠一個溫暖的家。

▲救救我朋友好嗎？玩伴遭撞死...狗狗擔憂坐路肩「守屍」。（圖／網友梁志維提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲梁志維帶小黑去火化，好好送牠最後一程。

網友看到小白忠心耿耿的影片，紛紛在底下不捨留言，「希望找到愛牠的主人！」、「一定會幸福的」、「牠的臉有一條逆毛，好特別。」、「有情義又忠心可愛的孩子」、「一雙有靈性的眼～」、「 這孩子一看就是很有靈性又很有感情的好孩子。根據我個人養毛孩的經驗、舌頭上有胎記的毛孩真的特別顧家、特別忠誠有靈性！」；部分網友發現小白當時身上有狗鍊，氣憤地說「怎麼會兩隻有鏈子跑上高速公路。不要跟我說又是TMD棄養。」、「有鏈子！該不會是被棄養在高速公路上的吧@@乾」。

如果要飼養忠心耿耿的小白，請私訊「梁志維」

▲救救我朋友好嗎？玩伴遭撞死...狗狗擔憂坐路肩「守屍」。（圖／網友梁志維提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小白是3歲左右大的聰明小男生，目前正在等好心人認養喔！

▲救救我朋友好嗎？玩伴遭撞死...狗狗擔憂坐路肩「守屍」。（圖／網友梁志維提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲個性親人又聽話的小白，目前在桃園的動物醫院裡安置。

更多精采影片：

關鍵字： 米克斯路肩浪浪高速公路

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