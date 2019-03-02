聽到兩個字！白柴「爆音尖叫」：聽不到～　隔壁鄰居拳頭硬了

▲本柴聽不到～聽不到～聽不到！（圖／粉專《白柴/歐巴》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



寵物小組／綜合報導

只是洗個澡而已...有這麼嚴重嗎？住在台中東區的柴柴「歐巴」很愛講話，一定要大聲汪汪表達自己的心聲。姐姐張瑞家這天跟牠說「要洗澡囉」，歐巴聽完瞬間大崩潰，趴在地上瘋狂尖叫，似乎洗澡會要了自己的命一樣。

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從影片中可見，歐巴抵死不從，趴在門口「仰頭尖叫」，試圖用自己刺耳的叫聲，打消主人想要帶去洗澡的念頭。姐姐無奈表示，「每次說要洗澡，牠不是故意唉唉叫不聽，就是耍脾氣給我追，碰了還會咬人！」

▲幫歐巴洗澡像是打仗一般，全程凶巴巴，每次洗完，還要被歐巴的「斜眼＋翻白眼」的方式瞪（右圖）。

姐姐將短片分享到《有點毛毛的》社團，PO文說，「聽到洗澡兩個字，叫得像殺豬一樣，不知道的還以為我在虐狗...不就洗澡而已，真的很有事欸，隔壁鄰居拳頭又硬了！」；網友紛紛在底下留言，「用生命在唱歌」、「救命啊！救命啊啊！救命啊啊」、「太可愛了～還好有錄影存證，不然這下大條了」、「發自內心的抗拒」、「不要再虐狗了，鄰居應該報警」。

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