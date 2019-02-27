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陽台打鬧！萌柴「頭戴水壺」發呆中...網笑：最新防空污口罩

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▲陽台打鬧！萌柴「頭戴水壺」發呆中...網笑：最新防空污口罩。（圖／有點毛毛的／網友李進提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲樂樂頂著水壺發呆中...（圖／有點毛毛的／網友李進提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／綜合報導

這是本汪的最新造型！台中潭子有隻可愛的柴柴「樂樂」，這天跟兄弟姐妹在陽台玩耍，結果不知道怎麼玩，竟然把水壺套在頭上，傻傻坐在原地發呆。媽媽看完無奈笑問「樂樂～你這是在幹嘛？好玩嗎？」

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這天爸爸跟媽媽在睡覺，突然聽到「叩叩」聲，定眼一看，看見樂樂臉上卡著茶壺，宛如超厲害的新型大口罩！樂樂恍神幾秒後，突然扭身擺動，俐落地將茶壺卸下，完全不費力氣。

▲陽台打鬧！萌柴「頭戴水壺」發呆中...網笑：最新防空污口罩。（圖／有點毛毛的／網友李進提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲一秒將它脫離自己！

爸爸李進笑說，「茶壺是澆花用的，後來花盆撤掉，茶壺就被拿去玩！」同時也提到，家裡共養6隻柴柴，牠們每隻都很皮，平常最愛站在陽台邊欣賞風景，但也會注意到牠們安全，會在旁邊守著。

▲樂樂頂著水壺發呆中...（圖／有點毛毛的／網友李進提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲可愛的樂樂看似很沉穩，但是超愛搗蛋。

爸爸李進將短片上傳到《有點毛毛的》社團，吸引近千人按讚，網友紛紛在底下笑說，「最新防空污口罩！」、「口渴了隨身攜帶水壺」、「裡面的空氣比較新鮮嗎？」、「最新流行～」、「被發現了（甩掉）」、「皮蛋，哈哈哈」、「好好笑喔，而且是自己掛上去的」。

▲樂樂頂著水壺發呆中...（圖／有點毛毛的／網友李進提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲樂樂家中共有6隻柴柴喔！

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關鍵字： 柴犬打鬧水壺

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