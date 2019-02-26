萌片拍到一半...小女嬰「忽然被載走」！駕馭姿勢100分

▲大黑狗「55」秒變小女嬰的坐騎。（圖／網友Candy Wang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／採訪報導

很好～以後爸爸不用被當馬騎了！網友Candy Wang這天要幫女兒和愛犬「55」拍萌片，錄到一半時，55「忽然起身」，一臉淡定地將妹妹載走！此景當場笑翻媽媽和爸爸，媽媽笑說「快要笑死啦～錄到一半女兒被我家狗載走，還抓超緊的XD。」

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小女嬰原本坐在55的背上，兩個人準備對鏡頭擺POSE。這時，小女嬰不小心拉到55的臉皮肉，當場害55緊張站起來，默默「起駕」往前溜走。勇敢的小女嬰沒有受到驚嚇，反而用小小的雙手，緊緊環抱55，瞬間將牠變成自己的專屬坐騎。

▲▼小女嬰駕馭姿勢100分！





米克斯55之所以叫「55」是因為牠很愛「嗚嗚叫」，媽媽回憶起當時在曾文溪水庫撿到牠的情況。媽媽表示，「撿到牠的時候，牠的嘴巴被橡皮筋綁起來，之後嘴邊毛長不出來，而且牠被狗群欺負、差點餓死，後來老公帶下山看醫生。」兩人心想能遇到牠也是有緣，於是收編載回家。

活潑的55是妹妹成長的好夥伴，牠會咬玩具找妹妹，或是深情舔舔，偶爾還會「讓出背背」給妹妹坐。媽媽說，「55很保護妹妹，有其他人要推嬰兒車，牠就會衝上去圍繞在車子旁守護，平常也擔任妹妹的大玩偶，給她暖暖的抱抱」。

▲55很疼愛小妹妹～



網友看完可愛的互動影片，紛紛在底下留言笑說，「我超想玩～可惜不是嬰兒體型了」、「好可愛，從小有狗狗相伴很幸福」、「我的夢想欸」、「以後都不用花錢坐木馬了XD」、「這麼小就有私人坐騎～已羨慕」、「我的夢想欸QQ」；不過也有網友想到，「想起老一輩長者說～不能騎狗，嫁娶那天會下雨」。

小提醒，畫面中的小女嬰體重輕，坐在狗狗身上的時間很短暫，再加上有爸爸媽媽在後面輕輕扶著，因此狗狗沒有不舒服，平常請勿隨意亂模仿喔！

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▲55原本是隻流浪狗，這張是牠小時候的樣子。

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