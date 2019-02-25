後照鏡看到「萌柴跟風打架」！激動揮拳張嘴咬空氣：來啊

▲YuKi拼命跟強風打架！（圖／網友黃佳佳提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／綜合報導

「柴：盡管來吧～誰怕誰！」住在台南的8個月大柴柴YuKi，這天跟媽媽一起去朋友家，開車途中，YuKi突然探出窗外，開始跟迎面的強風打架，整隻汪忙錄地在空中揮舞，整體搞笑模樣被媽咪錄下，無奈笑說，「女兒啊...風啊！是咬不到的啦」。

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短片中，繫著狗鍊的YuKi，雙手趴在窗邊。本來是望著窗外發呆，正隨著車子前進速度變快，牠開始仰著頭，拼命要咬迎面而來的風。「撕咬完」再出手揮拳，非常忙碌地要跟「可惡的空氣」戰鬥。媽媽笑說，這是第一次看到牠這樣，「覺得好笑又可愛」。

▲YuKi：放馬過來啊～來啊！



同時媽媽也提到，當時有幫YuKi拉好牽繩，所以很安全，下次也會記得將窗戶緊閉，以免貪玩的YuKi真的追出去。這則勾錐小短片上傳至柴犬社團，吸引上千人按讚，網友紛紛在下面留言，「好可愛」、「哈哈哈」、「咩咩果兒也會咬空氣」；不過也有許多網友提醒，「小心掉出去」、「我家的就跳過一次，還好車是靜止狀態...嚇死我了！」

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▲小YuKi喜歡兜風唷～

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