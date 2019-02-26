ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

守護雄女5年校犬「安安」遭送收容所？　校方：咬傷人多次

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲守護雄女5年校犬「安安」遭送收容所？動保團批：最壞生命教育。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

▲安安個性膽小，地域性較強。（圖／台灣動物緊急救援小組提供，下同）

寵物小組／採訪報導

一名高雄女中的女家長22日送飯給孩子，不小心太接近「犬籠」，意外遭守護雄女5年的校犬「安安」給咬傷。學校動保社團成員多次道歉，並提出未來改進政策，但是校方仍想將安安送離校園。此舉也令動保團體「台灣動物緊急救援小組」痛批高雄女中開動保倒車，「在校園中上演最壞的生命教育。」；對此校方也表示，目前會再跟學生溝通，畢竟咬傷人不是第一次了。

台灣動物緊急救援小組25日前往高雄女中，與動保社學生了解安安狀況，並為他們加油打氣。李姓社長表示，「安安地域性很強，是一隻非常忠實的校犬，會認學生的制服，從來不攻擊校內的學生，倒是多次把入侵校園發廣告傳單的補習班業者驅離，晚上也會跟著學校警衛一同巡邏，和學生相處融洽，」

請繼續往下閱讀...

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

「真的是一場意外！」李姓動保社長解釋當時情況，社員帶安安散步，才剛戴上胸背袋，還未扣上口罩，沒想到安安看到送飯家長離狗籠太近，才衝出去將人咬傷。李姓社長說到，安安半年前也撲向過陌生人，但從未攻擊過學生。經過這次的咬人事件，動保社團已深刻反省，表示之後將犬籠移到較少人經過的位置，並且調整遛狗時段、加強告示及宣導，帶出籠必定帶上嘴套。

▲守護雄女5年校犬「安安」遭送收容所？動保團批：最壞生命教育。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

▲每次帶安安散步，一定會繫好狗鍊與嘴套。

可愛的安安約在5年前流浪到雄女，那時罹患心絲蟲症，透過學校師生募款，得到5萬多的醫療費，順利治癒成功。李姓社長說，「牠的年資超過現任校長和每一位在校同學」。

面對校方仍希望把安安送到收容所，學生感到相當失望與難過，期盼校方能再給安安一次機會！李姓社長很不捨地說，「安安」從小在雄女長大，習慣雄女校園，個性完全不適合收容所，被領養的機會幾近為零；她擔心送「安安」到收容所等於是判了牠的死刑，希望大家為牠發聲，讓「安安」留在雄女校園終老。

針對安安一事，校方表示，安安咬傷過人好幾次，有訪客、警衛被咬，當時有跟學生溝通不准再發生，沒想到這次仍釀成家長遭咬憾事。之後請學生跟校長好好溝通，再來看安安去向如何，畢竟被咬的當事人受到嚴重驚嚇。

學務處主任王俊豪發表聲明，指稱「動保社」由一群愛狗學生自行發起，非學校正式團體，同時「安安」也非由校方正式認養列管的校狗。強調「未來希望由該團體的學生認養」，並澄清「沒有要立即送收容所」。

▲守護雄女5年校犬「安安」遭送收容所？動保團批：最壞生命教育。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

▲學生跟安安相處融洽的樣子。

學生在安安的粉專《Kghs安安》PO出更新狀況，表示校長目前人在國外，28日才回來，3月4日（一）才有確切的決議結果。喜歡安安的網友，紛紛在底下留言打氣，「這剛好是一個機會教育。對待生命是抱持怎樣的態度，我只想說請別輕言說要送收容所。尊重生命別造孽。」、「希望全體師生給安安機會，狗狗的思考能力有限，相信牠也不是惡意犯錯，也希望學校能有適當的因應措施，讓狗狗與師生和平相處。」、「希望安安可以在學校生活」、「希望讓牠留在最熟悉的環境，也讓牠擁有一群疼牠的小主人」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲守護雄女5年校犬「安安」遭送收容所？動保團批：最壞生命教育。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

▲希望安安和校方能找到一個和諧共處的方式。

關鍵字： 高雄女中校犬安安咬傷人動保社團心絲蟲症

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

好討厭！ 萌喵一臉猙獰吃藥　網融化：好想養這隻貓 ♥

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

沾到便便不敢說...老貓行動不便「坐砂盆旁低頭」：..

適應力太強被邊緣！大貓害怕竄逃　小賓士落寞：你們去..

宮廟師父「再養運勢差」！公婆秒送走4隻臘腸　她曝迷..

「灰狗」受困冰凍水壩！3工人抱起開車直奔獸醫　專家..

北市中山區2貓遭潑高溫液體！全身燒燙傷離世　兇手沒..

阿公顧7天卯起來傳60張「狗孫寫真」　家人手機震爛..

她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕..

100km狂風吹顫肉冠！禪師「國道渡雞」救命　運將..

獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔..

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃..

吸貓患者挑戰14種口味的浪浪　鮮奶味、嬰兒味吸到停..

剛洗完澡就忍不住貼地上匍匐　法鬥爬天堂路！爸：白洗..

柴可兔斯貓-妃子對窗外狂講外星語　網：抱怨母太后罐..

《倉鼠人》倉鼠玩具4種DIY　居然變成巨大鵪鶉跑輪..

貓與香菜-來幫貓咪做鮮食　挑戰好味貓掌元宵

寵物訓練師-讓狗狗思考！三步驟輕鬆學趴下指令

好味小姐-橘皮本丸該結紮啦！結果回來嚇死媽媽了

浪浪別哭-迎接新家人！第一次養狗必須知道的五件事

呆萌柴柴車 把拔催油門飆起來

被玩弄超生氣！看到迷你潔牙骨秒變「無害臉」：我要吃

酣睡法鬥露小肥肚　媽貼心P上「豬肉部位圖」供網點菜

細漢偷挽匏！　小臘腸偷走「阿嬤的ㄅㄨ啊」嗑出大洞

每節下課找牠上演「偶像劇情節」　小四男童「一句話」..

守護雄女5年校犬「安安」遭送收容所？　校方：咬傷人..

阿母我來幫尼～神犬拉拉搶走抹布　「前腳併攏」搖尾拖..

10噸座頭鯨離奇死在「亞馬遜叢林」！年僅1歲.....

整個家都睡覺的地方　要狗不出門拉屎尿=逼人類在床邊..

河畔「飼料摻毒」連續誘殺3浪貓！　29歲失業男：壓..

脖子意外被卡住！　9歲長頸鹿媽媽狂掙扎…沒人救喪命..

深夜公園遊樂設施詭異「上下擺動」　81萬人目擊嚇壞..

把拔那有漂亮姨！跟屁蟲兒「眼睛亮了」丟包媽狂奔　網..

陸開發「豬臉識別」技術應對非洲豬瘟　學者：剁成肉塊..

獨／國民黨最重要的是勝選！郝龍斌挺「73比」：把韓..

天氣變冷就想吃麻辣鍋、羊肉爐？3招小秘訣讓妳遠離變..

沖繩現場／隊友喊打得好　王柏融不知道他們怎麼會說中..

比兩支iPhone疊起來還厚！勁量新手機配1800..

被瞄一眼！晨運大叔揮拳狠踹「清潔阿姨被打趴在地」　..

康康討欠10年的債　朋友哭訴「你不用利息」惹怒他　

台北寧夏夜市5大必吃美食　米其林指南也推薦！

寵物動物熱門新聞

貓媽蹲廁所「胸前掛2隻小喪屍」

灰鸚很有戲！嗲聲喊「老～公～」

貓咪臨終前藏身　並非預知死期

忠犬出殯喪家反對　飼主這樣說服

變種捕獸夾半秒爆頭老鼠　可罰7..

不爽爸黏女友　月月瞬間垮臉伸狼..

要狗不出門拉屎尿=逼人類床邊解..

小貓遭胖橘霸凌　3月後翻轉喵生

妹妹哭不停　法鬥心疼坐著陪伴

只是要拖地...貴賓衝臉盆等洗..

高鐵拒寵物推車　婦怒8年來都可

三花貓被退養「自殘拔毛」想等死

10噸座頭鯨　離奇死在亞馬遜叢..

不捨浪喵病危　她急call自家..

讀者迴響

熱門新聞

貓媽蹲廁所「胸前掛2隻小喪屍」

灰鸚很有戲！嗲聲喊「老～公～」

貓咪臨終前藏身　並非預知死期

忠犬出殯喪家反對　飼主這樣說服

變種捕獸夾半秒爆頭老鼠　可罰7..

不爽爸黏女友　月月瞬間垮臉伸狼..

要狗不出門拉屎尿=逼人類床邊解..

小貓遭胖橘霸凌　3月後翻轉喵生

妹妹哭不停　法鬥心疼坐著陪伴

只是要拖地...貴賓衝臉盆等洗..

高鐵拒寵物推車　婦怒8年來都可

三花貓被退養「自殘拔毛」想等死

10噸座頭鯨　離奇死在亞馬遜叢..

不捨浪喵病危　她急call自家..

女娃在哭！黑狗秒丟球球奔來關心

最新影片

更多

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

吸貓患者挑戰14種口味的浪浪　鮮奶味、嬰兒味吸到停不下來

剛洗完澡就忍不住貼地上匍匐　法鬥爬天堂路！爸：白洗了！

柴可兔斯貓-妃子對窗外狂講外星語　網：抱怨母太后罐罐給太少

《倉鼠人》倉鼠玩具4種DIY　居然變成巨大鵪鶉跑輪ＸＤ

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面