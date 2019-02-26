守護雄女5年校犬「安安」遭送收容所？　校方：咬傷人多次

▲安安個性膽小，地域性較強。（圖／台灣動物緊急救援小組提供，下同）



寵物小組／採訪報導

一名高雄女中的女家長22日送飯給孩子，不小心太接近「犬籠」，意外遭守護雄女5年的校犬「安安」給咬傷。學校動保社團成員多次道歉，並提出未來改進政策，但是校方仍想將安安送離校園。此舉也令動保團體「台灣動物緊急救援小組」痛批高雄女中開動保倒車，「在校園中上演最壞的生命教育。」；對此校方也表示，目前會再跟學生溝通，畢竟咬傷人不是第一次了。

台灣動物緊急救援小組25日前往高雄女中，與動保社學生了解安安狀況，並為他們加油打氣。李姓社長表示，「安安地域性很強，是一隻非常忠實的校犬，會認學生的制服，從來不攻擊校內的學生，倒是多次把入侵校園發廣告傳單的補習班業者驅離，晚上也會跟著學校警衛一同巡邏，和學生相處融洽，」

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「真的是一場意外！」李姓動保社長解釋當時情況，社員帶安安散步，才剛戴上胸背袋，還未扣上口罩，沒想到安安看到送飯家長離狗籠太近，才衝出去將人咬傷。李姓社長說到，安安半年前也撲向過陌生人，但從未攻擊過學生。經過這次的咬人事件，動保社團已深刻反省，表示之後將犬籠移到較少人經過的位置，並且調整遛狗時段、加強告示及宣導，帶出籠必定帶上嘴套。

▲每次帶安安散步，一定會繫好狗鍊與嘴套。

可愛的安安約在5年前流浪到雄女，那時罹患心絲蟲症，透過學校師生募款，得到5萬多的醫療費，順利治癒成功。李姓社長說，「牠的年資超過現任校長和每一位在校同學」。

面對校方仍希望把安安送到收容所，學生感到相當失望與難過，期盼校方能再給安安一次機會！李姓社長很不捨地說，「安安」從小在雄女長大，習慣雄女校園，個性完全不適合收容所，被領養的機會幾近為零；她擔心送「安安」到收容所等於是判了牠的死刑，希望大家為牠發聲，讓「安安」留在雄女校園終老。

針對安安一事，校方表示，安安咬傷過人好幾次，有訪客、警衛被咬，當時有跟學生溝通不准再發生，沒想到這次仍釀成家長遭咬憾事。之後請學生跟校長好好溝通，再來看安安去向如何，畢竟被咬的當事人受到嚴重驚嚇。

學務處主任王俊豪發表聲明，指稱「動保社」由一群愛狗學生自行發起，非學校正式團體，同時「安安」也非由校方正式認養列管的校狗。強調「未來希望由該團體的學生認養」，並澄清「沒有要立即送收容所」。

▲學生跟安安相處融洽的樣子。

學生在安安的粉專《Kghs安安》PO出更新狀況，表示校長目前人在國外，28日才回來，3月4日（一）才有確切的決議結果。喜歡安安的網友，紛紛在底下留言打氣，「這剛好是一個機會教育。對待生命是抱持怎樣的態度，我只想說請別輕言說要送收容所。尊重生命別造孽。」、「希望全體師生給安安機會，狗狗的思考能力有限，相信牠也不是惡意犯錯，也希望學校能有適當的因應措施，讓狗狗與師生和平相處。」、「希望安安可以在學校生活」、「希望讓牠留在最熟悉的環境，也讓牠擁有一群疼牠的小主人」。

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▲希望安安和校方能找到一個和諧共處的方式。