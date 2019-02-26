還沒好嗎？柴柴蹬椅子盯烤箱10分鐘　「認真顧肉背影」萌翻網

▲柴柴：還沒好嗎？還沒好嗎？（圖／粉專《柴犬Q醬》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者林韋辰／採訪報導

自己的肉肉自己顧！住在新北市三峽區的柴柴「Q醬」很好命，時常有奴才的「烘肉服務」，每天都有特製的專屬肉肉可以吃，而且保證新鮮天然、毫無奇怪添加物。這天Q醬看到爸比又開始動工「烘肉肉」，自己默默加入生產線，跳到椅子上守護烤箱，「認真看管」的背影十分可愛。

爸爸將雞肉塊切絲，丟進烤箱大火烘烤，知道貪吃的Q醬一定蠢蠢欲動，自己先默默搬出椅子，好讓寶貝可以蹬著它顧肉。眼看Q醬手扶檯面、後腳結實地撐著，一臉專心盯著肉肉看，前後完美守護10分多鐘。

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▲後腳努力HOLD住...

「就吃貨一枚欸...哈哈哈！」爸爸對待Q醬的食物很用心，喜歡動手做，不喜歡買外面販售的零食。他笑說，「Q醬很喜歡守著烘培中的食物，平常牠吃的午餐、晚餐也會炒過，牠也是這樣待在旁邊，連我拜拜也是這樣守著。」

▲Q醬：YA～本汪的餅乾出爐！

之前Q醬跟爸爸外出兜風，湊巧經過一間麵包店，濃郁的香味讓Q醬「四肢自動癱瘓」，同時也想起以前吃過的回憶，必定逼迫爸爸進去買一塊蛋糕。無奈的爸比為了牠的健康，只好撥一小小塊給牠淺嚐，安撫這隻頑固小狗狗。

▲本汪內建google最佳回家路線，並且被建議在此地停留三分鐘！



這次Q醬顧肉肉的短片，經由爸爸分享到柴犬社團，網友紛紛被「認真背影」給萌翻，在底下留言著，「怎麼這麼可愛啦～（摸頭）」、「好認真啊」、「還有專屬的等候座位」、「以後肉品產業線可以考慮請柴柴去當監工，超認真」、「這背影認真的很可愛」。

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