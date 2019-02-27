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彰化旅行撿到牠！帶回家像小寶寶重壓身上睡覺　3年長胖近10KG

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▲彰化旅行撿到牠！帶回家像小寶寶重壓身上睡覺　3年長胖近10KG。（圖／粉專《天生一對 治癒犬與愛人貓》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲幸福的Healer當自己是小寶寶，最愛倒在爸比胸膛上睡覺。（圖／粉專《天生一對 治癒犬與愛人貓》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者林韋辰／採訪報導

「Healer的愛，跟牠的重量一樣多！」住新北市新莊區的米克斯「Healer」很愛撒嬌，看到爸爸躺在床上滑手機，必定跳到胸膛上「趴好趴滿」睡覺，宛如自己是小嬰兒一般。飼主猫宰治就笑說，「真的很像小孩子～很可愛，完全被融化了XD。」

穿著有點合身衣服的Healer，全身重量放在爸比身上，頭頭靠好肩膀後，閉著眼睛開始呼呼大睡。爸爸一邊滑手機，一邊用手幫寶貝摸背，安撫著小朋友快快安心入睡。這時，一旁的虎斑貓愛人似乎有點羨慕，到處摸索著空隙，看來也很想湊一咖。

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▲彰化旅行撿到牠！帶回家像小寶寶重壓身上睡覺　3年長胖近10KG。（圖／粉專《天生一對 治癒犬與愛人貓》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Healer常常睡到歪掉！

▲彰化旅行撿到牠！帶回家像小寶寶重壓身上睡覺　3年長胖近10KG。（圖／粉專《天生一對 治癒犬與愛人貓》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Healer終於不用再過流浪生活。

Healer的個性很憨萌，把自己當人，跟爸爸媽媽一起吃飯睡覺，體重也從原本纖細的身材慢慢變胖，3年長胖近10公斤。剛來家裡的牠也天天拆傢俱，不停製造許多驚喜給爸爸媽媽。媽媽貓宰治苦笑地說，「原本的生活很無聊，有了牠就不無聊～好在這2年沒再拆家了。」

▲彰化旅行撿到牠！帶回家像小寶寶重壓身上睡覺　3年長胖近10KG。（圖／粉專《天生一對 治癒犬與愛人貓》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Healer：媽媽～喜歡我的驚喜嗎？

▲彰化旅行撿到牠！帶回家像小寶寶重壓身上睡覺　3年長胖近10KG。（圖／粉專《天生一對 治癒犬與愛人貓》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲又做壞事的Healer...

現在過得很幸福的Healer，本來是一隻遭棄養的流浪犬，自己在彰化流浪，全身瘦巴巴，吃著垃圾桶的廚餘、垃圾渡日。所幸來到彰化旅行的貓宰治與男朋友，因緣際會下遇到牠，看到牠很瘦「卻很可愛」，心理覺得特別投緣！貓宰治說，「原本的行程都沒有跑，就一直找牠玩。想說隔天就要回台北，根本沒辦法給牠承諾！但回到台北一直在想牠。那時候我們白天遇到牠，晚上買消夜找牠，狗狗還馬上找我男朋友抱抱。」

▲彰化旅行撿到牠！帶回家像小寶寶重壓身上睡覺　3年長胖近10KG。（圖／粉專《天生一對 治癒犬與愛人貓》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲當時還在流浪的Healer，竟然主動向未來的爸比撒嬌。

貓宰治回來台北沒多久，有一個強颱即將來襲，她和男朋友當場想到「在彰化遇到的浪浪」！貓宰治說，「那一年颱風都蠻可怕的，我們10月4日下彰化找牠，還好牠真的就住在那條路，所以很快找到牠。我們帶牠到醫院掃描晶片，確定沒有主人後也問問附近鄰居，才知道牠是被丟掉，而且有鄰居不喜歡狗，一些偶爾會餵廚餘的鄰居也希望我們將狗帶走。」

「想通了，如果錯過了，就一輩子都錯過了！」猫宰治如此笑說。她遇到Healer之前在做動物志工，個性非常理性，但看到Healer就是一見鍾情。「我那時候都很理性，可能就是一見鍾情吧！真的回台北後一直想到牠！」猫宰治非常開心當時所做的決定，直呼「真的！幸好有養到牠！」

▲彰化旅行撿到牠！帶回家像小寶寶重壓身上睡覺　3年長胖近10KG。（圖／粉專《天生一對 治癒犬與愛人貓》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲家裡的虎斑貓、橘貓都是Healer一手帶大。

▲彰化旅行撿到牠！帶回家像小寶寶重壓身上睡覺　3年長胖近10KG。（圖／粉專《天生一對 治癒犬與愛人貓》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Healer目前沒有腰身囉。

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關鍵字： 嬰兒米克斯流浪狗領養睡覺胖狗

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虎斑貓頭槌式撒嬌衝撞奴才　被摸摸「融化變海豹」

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