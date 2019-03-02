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孝順汪半夜散步叼回「一袋神秘禮物」　全家人傻眼：不敢吃

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▲孝順狗半夜出門叼回「一袋神秘禮物」　全家人傻眼：不敢吃。（圖／網友陳權權‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲狗狗：這是我9天的晚餐～麻煩主人再處理一下謝謝！（圖／網友陳權權‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／採訪報導

自己的宵夜自己叼！台南飼主陳權權27日半夜在家裡吃東西時，聽到米克斯「ㄋㄟㄋㄟ」回家了，只見牠鬼鬼祟祟、偷偷摸摸，叼了一袋「神秘禮物」到家裡後方啃咬，這時阿姨忽然大叫！因為ㄋㄟㄋㄟ竟然咬回「9隻吳郭魚」回家。

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從照片中可見，塑膠袋裡裝著9隻冷凍吳郭魚、身體已經去好鱗片。一旁的傻汪則得意看家人，似乎很開心自己帶了一個大禮物回家！哥哥‎陳權權傻眼又好笑的說，「嚇死啦！你到底去哪裡生出這包魚？當下很擔心不知道是誰的，跑出去看都沒有人。」等到隔天確定無人來認領，默默將吳郭魚丟掉。「因為我們不知道魚從哪裡來，大家都不敢吃。」

▲孝順狗半夜出門叼回「一袋神秘禮物」　全家人傻眼：不敢吃。（圖／網友陳權權‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲平常都咬些垃圾回家，這天竟然咬了一袋魚！

ㄋㄟㄋㄟ家裡是在賣雞排，白天店裡生意很忙，到了晚上才有機會可以自己出去溜搭。哥哥說，「牠這次咬回這個真的有點嚇到，因為平常咬垃圾回來都習以為常，之前還咬過一兩次老鼠。」同時也提到，ㄋㄟㄋㄟ是跟屏東愛媽認養回來的浪浪，「一開始牠又瘦又小，現在白白胖胖的。每個來店裡的人都把牠當妹妹看待，很喜歡找牠玩！」

陳權權將ㄋㄟㄋㄟ叼回吳郭魚的事情PO到網路上，立刻笑翻大批網友。「魚肉好呷某～」、「請問你的狗兒子開放認養嗎」、「這是狗的報恩啦」、「應該是狗狗今天領薪水下班買回來的」、「加菜了！宵夜場」、「魚的主人表示：欸X我的魚呢？？？」、「請問你家狗狗有出租嗎XD」。

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▲孝順狗半夜出門叼回「一袋神秘禮物」　全家人傻眼：不敢吃。（圖／網友陳權權‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲本汪最孝順了～會幫忙咬肉肉回家加菜！

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關鍵字： 米克斯散步半夜吳郭魚寵物老鼠垃圾狗的報恩

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